scorecardresearch
 

Feedback

बाराबंकी पुलिस ने जिस मोहम्मद निजाम को भेजा था जेल, 15 अगस्त को उसी ने बतौर चीफ गेस्ट दारोगा को किया सम्मानित! SP ने लिया एक्शन

दरअसल, बाराबंकी जिले के कुर्सी थाने में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस ने जिस शख्स को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया और सम्मानित किया, वह कोई समाजसेवी नहीं बल्कि आपराधिक मामलों में जेल जा चुका आरोपी मोहम्मद निजाम था.

Advertisement
X
बाराबंकी पुलिस के साथ आरोपी मोहम्मद निजाम (Photo: ITG)
बाराबंकी पुलिस के साथ आरोपी मोहम्मद निजाम (Photo: ITG)

यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. बाराबंकी जिले के कुर्सी थाने से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे पुलिस महकमे की छवि धूमिल कर दी. दरअसल, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस ने जिस शख्स को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया और सम्मानित किया, वह कोई समाजसेवी नहीं बल्कि आपराधिक मामलों में जेल जा चुका आरोपी मोहम्मद निजाम था. 

जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद निजाम टिकैतगंज का रहने वाला है. इसी साल मार्च में बड्डूपुर पुलिस ने उसे दो अवैध तमंचों और तीन जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. जेल भेजे गए इसी आरोपी को कुर्सी थाने में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया. तस्वीरों में आरोपी मंच पर थाना प्रभारी अनिल सिंह को मोमेंटो भेंट करते और पुलिसकर्मी उसके साथ सेल्फी खिंचवाते नजर आए. 

जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, पुलिस विभाग की भारी फजीहत होने लगी. लोग गिरफ्तारी के वक्त की फोटो और सम्मान समारोह की तस्वीर को जोड़कर बाराबंकी पुलिस की कार्यशैली पर तंज कसने लगे. मामला तूल पकड़ते ही आलाधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी. 

सम्बंधित ख़बरें

Traffic police took away minister's Fortuner with a crane (Photo: screengrab)
यूपी विधानसभा के नो पार्किंग में खड़ी थी मंत्री की फॉर्च्यूनर, क्रेन से उठा ले गई ट्रैफिक पुलिस  
मुजफ्फरनगर में मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की से रेप, पुलिस ने किया आरोपी का एनकाउंटर 
Barabanki Bus Accident (Photo- Screengrab)
बाराबंकी में बारिश के बीच हाइवे पर पलट गई डबल डेकर बस, 30 यात्री घायल  
UP STF officers awarded gallantry medals by President (file photo)
यूपी STF के जांबाज अधिकारियों को मिला वीरता पदक, इन बड़े एनकाउंटर के लिए हुए सम्मानित 
दो युवकों को मारी गोली. (Representational image)
मथुरा में JCB चालक पर 15 राउंड फायरिंग, पीठ पर लगी दो गोलियां, इलाके में सनसनी 

एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आरोपी के साथ सेल्फी लेने वाले सिपाही नरेंद्र यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है. इसके अलावा 10 अन्य पुलिसकर्मियों को चौकी से हटाकर थाने में अटैच किया गया है.  हालांकि, थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई बड़ी कार्रवाई न होने से सवाल और तेज हो गए हैं. 

Advertisement

इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल बाराबंकी पुलिस की साख पर धब्बा लगाया है. आम जनता यह सवाल उठा रही है कि जिस आरोपी को हथकड़ी पहनाई गई थी, उसी को पुलिस ने सम्मानित कर दिया. फिलहाल, पुलिस महकमे में इस घटना को लेकर खलबली मची हुई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement