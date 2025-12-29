घर में अकेली युवती से रेप और मारपीट, दीवार फांदकर घुस आया था आरोपी

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक युवती को घर मे अकेला देख युवक ने जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया. इतना ही नहीं बल्कि युवती के विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट भी की. युवती के चीखने चिल्लाने पर उसके परिजन पहुंचे तो आरोपी उन पर भी हमलावर हो गया. आखिर में परिजनों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने सूचना मिलने पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओ में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मामला चिल्ला थाना क्षेत्र का है. यहां की रहने वाली युवती घर मे अकेली थी. उसके परिजन पड़ोस में गमी होने पर गए थे, उसी दौरान एक युवक पीछे से घर की दीवार फांदकर अंदर आया और युवती को पकड़ लिया. आरोप है कि जबरन उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी और मारपीट भी की. शोर शराबा मचाने पर युवती के परिजन घर पहुंचे, जिस पर आरोपी ने उनसे ही मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद युवती के परिजनों ने आरोपी की धुनाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपी को जेल भेज दिया है.

चिल्ला थाना के पुलिस अधिकारी SHO अनूप दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिलते ही आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. लड़की का मेडिकल और कोर्ट में बयान कराये जा रहे हैं, मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.



