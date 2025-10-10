scorecardresearch
 

1 फुट जमीन के लिए रिश्तों का खून... मां- बाप, भाई- बहन ने पीट- पीटकर ले ली युवक की जान

बांदा जिले के बबेरू क्षेत्र में पारिवारिक संपत्ति के विवाद में बेटे रामखेलावन की उसके माता-पिता, भाई और बहन ने लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी. मृतक निर्माण कार्य करा रहा था, जिस पर विवाद हुआ. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मृतक की पत्नी नौ माह की गर्भवती है.

जमीन के लिए मां- बाप, भाई- बहन ने ले ली युवक की जान (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के बांदा से ऐसी खबर सामने आई है जिसने रिश्तों को तार- तार कर दिया है. यहां एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक शख्स की हत्या कर दी गई और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही मां बाप और भाई बहन ने मिलकर की . उन्होंने उसे लाठी डंडों से पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

बताया जा रहा कि पैतृक संपति में मृतक कुछ कंस्ट्रक्सन कार्य करा रहा था, उसी दौरान बाप मां, भाई और बहन चारों पहुंचे. उन्होंने निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति जताई तो आपस मे कहासुनी हुई, जिसके बाद आपसी तनातनी में उन्होंने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार कर दिया. मृतक की पत्नी  9 महीने की गर्भवती है. उसका कहना है कि एक फुट जमीन के लिए मेरे पति को मार डाला. सूचना पर पहुचीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मुकदमा लिखकर आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है.

मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र का है. जहां गौरी खानपुर के रहने वाले 24 वर्षीय रामखेलावन अपने पैतृक संपति में निर्माण कार्य करवा रहे थे, उसी दौरान छोटे भाई ने आपत्ति जताई और दोनो के बीच बंटवारे को लेकर कहासुनी शुरू हो गयी. देखते ही देखते मां, बाप और बहन भी मौके पर पहुंचे, नौबत मारपीट तक पहुंच गयी. रामखेलावन को उसके भाई, बाप, मां और बहन ने लाठी डंडों पीटकर अधमरा कर दिया, पत्नी आरती गंभीर हालत में अस्पताल ले गयी, जहां डॉक्टरो ने देखते ही मृत घोषित कर दिया. मृतक की पत्नी आरती ने रो रोकर पुलिस को बताया कि बीते नवरात्रि में जमीन का बंटवारा हो गया था, हम अपनी जमीन पर निर्माण करा रहे थे, इन चारों लोगो ने मेरे पति को एक फुट जमीन के लिए मर डाला, मैं 9 माह की प्रेग्नेंट हूँ. पति रिक्शा चलाकर परिवार चलाते थे.

थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम गौरीखानपुर में दो सगे भाईयों के बीच पारिवारिक सम्पत्ति को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष को चोट लगने के उपरान्त परिजनों द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई. सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है, तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए 03 लोगों हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है.
 

---- समाप्त ----
