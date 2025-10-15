scorecardresearch
 

'मैं तुम्हारे मेहमानों का खाना नहीं बनाऊंगी...' इतने पर पति ने दे दी गाली तो पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

बांदा में मेहमानों के लिए खाना बनाने से मना करने पर पति-पत्नी में विवाद हो गया. पति द्वारा गालियां देने से नाराज पत्नी ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है. पति ने कहा कि विवाद मामूली था, आत्महत्या की उम्मीद नहीं थी.

मामूली बात पर पति ने दी गाली, पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बांदा में घर आये मेहमानों को लेकर पति पत्नी के बीच ऐसा बवाल मचा की किसी ने सोचा नही था. दरअसल घर मे कुछ मेहमान आये थे, पति ने उनके स्वागत के लिए पत्नी से खाना बनाने को बोल दिया. पत्नी ने मना कर दिया, जिस पर पति ने उसे गालियां दे दीं. इस सब के चलते महिला ने मानसिक तनाव में सुसाइड कर लिया. सूचना पर पहुचीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

मामला देहात कोतवाली क्षेत्र का है, जहां महोखर गांव सूरजभान के घर कुछ मेहमान आये थे. सूरजभान के मुताबिक मैंने अपनी पत्नी सूरजकली से उन्हें खाना बनाने को कह दिया था. पत्नी ने मना कर दिया. मेहमानों के जाने के बाद मैंने पत्नी को डांट फटकार लगाई और गालियां दे दी. इससे सुरजकली नाराज हो गयी और कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आई तो मैंने देखा वह फांसी पर लटकी हुई थी. 

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पति का कहना है कि इतना ज्यादा नहीं कहा था जिससे कि कोई आत्महत्या कर ले. घर में कभी कभी घरेलू कामकाज को लेकर कहासुनी होती थी, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं थी. देहात कोतवाली के पुलिस ऑफिसर SO सीपी तिवारी ने बताया कि महिला ने खुदकुशी की है.अब तक पति पत्नी के बीच वाद विवाद की बात सामने आई है. जांच करके आगे की कार्रवाई की जा रही है.

