scorecardresearch
 

Feedback

घर भी चलाती थी और पैसे भी कमाती थी पत्नी... चिढ़े बेरोजगार पति ने कुल्हाड़ी से काटकर ले ली जान

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के धौसड़ गांव में घरेलू विवाद के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गले और सिर पर वार कर हत्या कर दी. पांच बच्चों की मां मृतका घर- परिवार की जिम्मेदारी निभा रही थी, जो पति को नागवार गुजरी. वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है.

Advertisement
X
बांदा में पति ने कुल्हाड़ी से काटकर ले ली पत्नी की जान (Photo: AI Image)
बांदा में पति ने कुल्हाड़ी से काटकर ले ली पत्नी की जान (Photo: AI Image)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां घरेलू कारणों के चलते एक शख्स हैवान बन गया और उसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला. उसने पत्नी के गले और सिर में ताबड़तोड़ वार करके बेरहमी से हत्या कर दी जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. 

गले और सिर पर ताबड़तोड़ वार

हत्यारे पति ने महिला के गले और सिर में तीन वार किए जिससे पत्नी की मौके पर मौत हो गयी. सूचना पर पहुचीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया और आरोपी पति को घेरकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है. वहीं मृतिका की बेटी ने पूरे मामले की जानकारी दी है.

सम्बंधित ख़बरें

Nikki Bhati Case: CCTV footage has intensified the mystery, what is the truth?
निक्की भाटी हत्याकांड: CCTV फुटेज से उलझा केस, पति के दावे पर सवाल 
The Dowry Trap
हर रोज 20 मौतें, 5 साल में 35 हजार हत्याएं... दहेज के दानवों का भयावह सच दिल दहला देगा! 
Banda news
बांदा में 5वीं की छात्रा की हत्या 
मामूली विवाद में क्लासरूम में 5वीं के छात्रा की हत्या. (Photo: AI-generated)
बांदा: 5वीं के छात्रा की क्लास रूम में हत्या, साथ पढ़ने वाले छात्र ने दीवार में सिर लड़ा-लड़ाकर मारा 
जांच में पाया गया कि सांप जहरीला नहीं है. (Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
महिला को सांप ने डसा, डिब्बे में भरकर परिजन ले आए जिंदा सांप, फिर... 

कमरे का गेट बंद कर कुल्हाड़ी से किए कई वार

मामला तिंदवारी थाना के धौसड गांव का है. यहां की रहने वाली मंजू देवी रोजाना की तरह घरेलू काम करके सोने की तैयारी कर रही थी. उसी दौरान पति आया, कमरे का गेट बंद किया और पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया. चीख सुनकर महिला की बच्चियां दौड़ीं लेकिन तब तक आरोपी पति कांड करके मौके से रफूचक्कर हो गया. 

Advertisement

पैसे भी लाती और घर भी चलाती थी

पुलिस ने बताया कि पति के बेरोजगार रहने के चलते महिला घर की सभी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी. उनके 5 बच्चे हैं . उसने बच्चों की परवरिश के लिए वो सब किया जो एक पति को करना को चाहिए. उसने खेती किसानी से लगाकर पान की दुकान तक खोली. वह पैसे भी लाती और घर भी चलाती थी. यही बात पति रामअशीष को नागवार गुजरी. देर शाम को पत्नी बच्चों संग खेतों से मवेशियों को घास खिलाकर घर लौटी. तभी दोनों के बीच कहासुनी सुनी हो गई. महिला ने सभी को खाना खिलाया और कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी. तभी पति आया और कमरे में सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से गर्दन और सिर में वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया.पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.
 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement