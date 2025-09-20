बेटे के स्कूल में पिता ने तोड़ा दम, फॉर्म पर सिग्नेचर के दौरान कुर्सी से गिरे और चंद मिनटों में मौत

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना घटी. अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के पुरवा निवासी सुरेश (उम्र - 47 साल) अपने बेटे के स्कूल फॉर्म पर सिग्नेचर करने नवोदय स्कूल पहुंचे थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें पसीना आया और वो जमीन पर गिर पड़े. इस घटना से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

स्कूल में अचानक हुई पिता की मौत

स्कूल स्टाफ ने आनन-फानन में सुरेश को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मटौंध थाना क्षेत्र के एसओ संदीप कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि मौत हार्ट अटैक से हुई है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम कारण स्पष्ट हो सकेगा.

पिता की मौत के बाद परिवार में कोहराम

घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है. सुरेश के परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा कि सामान्य काम के लिए स्कूल गए उनके पिता अचानक इस तरह दुनिया छोड़ जाएंगे. स्थानीय लोग और स्कूल प्रशासन इस घटना से गहरे सदमे में है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता देने के साथ-साथ जांच भी आवश्यक है. शव को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है.

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं क्यों नहीं होती हैं. वहीं, स्कूल प्रबंधन ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदना जताई है.



