साहब! पहले बकरा चोरी किया, फिर पकाकर खा गए... शिकायत सुनकर पुलिस भी हैरान, दो गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बांदा के अतर्रा कोतवाली क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. नंगनेधी गांव में दो युवकों ने न केवल एक बकरे की चोरी की, बल्कि उसे काटकर खा भी लिया. इस अनोखी शिकायत को सुनकर पुलिस अधिकारी भी चौंक गए.

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी राजेश ने 14 सितंबर को अतर्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि साहब! उसके पड़ोसी सलीम और मनीष ने उसका बकरा चोरी कर लिया और बाद में काटकर और पार्टी करके खा गए. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और मामला सही पाया. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी गांव में मौजूद हैं. घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया और बकरे को चोरी करके काटने और खाने की बात स्वीकार की. पुलिस ने उनके कब्जे से दो अवैध कट्टा और बकरे की खाल भी बरामद की.

एसपी बांदा पलाश बंसल के मीडिया सेल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं. इस घटना में उनके खिलाफ पशु चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

इसलिए कार्रवाई को गंभीरता से लिया गया है. फिलहाल दोनों आरोपी जेल में हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है बल्कि पुलिस की तत्पर कार्रवाई भी सुर्खियों में है. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे और अब पुलिस ने उन्हें पकड़कर राहत दी है.

