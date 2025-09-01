UP के बांदा में विपक्ष पर गरजे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, बोले- लुच्चे-लफंगे विपक्षी सरकारों में ही पनपे

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार को बांदा दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिलाधिकारी को स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के सख्त आदेश दिए.

बैठक के बाद ब्रजेश पाठक एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को अपराध और गुंडाराज का पोषक बताते हुए कहा कि इनके शासन में लुच्चे-लफंगे पनपते थे. उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है और अपराधियों में यूपी पुलिस का खौफ साफ दिखता है.

यह भी पढ़ें: 'सपा की PDA पाठशाला अ से अलकायदा वाली', डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर निशाना

बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा. ब्रजेश पाठक ने कहा कि एनडीए गठबंधन बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है, जिससे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं. उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि ये सभी हताशा और निराशा में हैं क्योंकि जनता अब उनके 'जंगलराज' और गुंडाराज से पूरी तरह वाकिफ है.

Advertisement

डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास के मामले में नंबर वन है. उन्होंने बांदा का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां के हालात काफी बदल चुके हैं और जनता जीरो टॉलरेंस नीति पर विश्वास कर रही है. उन्होंने दोहराया कि कानून व्यवस्था और विकास, दोनों मोर्चों पर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

---- समाप्त ----