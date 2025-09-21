scorecardresearch
 

UP के बलिया में पुरानी दुश्मनी में निर्दोष युवक की गोली मारकर हत्या, लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित

बलिया के हल्दिपुर में दो प्रतिद्वंदी समूहों के बीच झड़प में 26 वर्षीय सुनील यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले में चार पुलिसकर्मी समेत दो सब-इंस्पेक्टर को गंभीर लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया है. पुलिस आरोपी व्यक्तियों की तलाश कर रही है.

Representative Image (ITG)
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हल्दिपुर इलाके में पुरानी दुश्मनी का खौफनाक अंजाम सामने आया है. निरूपुर गांव के 26 वर्षीय सुनील यादव शनिवार शाम जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे, तभी रैपुरा ढाला में दो प्रतिद्वंदी समूहों के बीच झड़प शुरू हो गई. सुनील किसी भी पक्ष से जुड़े नहीं थे, लेकिन फायरिंग में वह घायल हो गया. घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने मृतक के पिता शिव शंकर यादव की तहरीर पर पंकज राय, लक्ष्मी नारायण चौबे, नीरज चौबे, श्रवण दूबे और तीन-चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. जांच में पता चला कि लक्ष्मी नारायण चौबे (चैनछपरा) और पंकज राय (रैपुरा) के परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी रही है. फरवरी में सरस्वती पूजा के फंड संग्रह को लेकर भी मारपीट की शिकायतें दर्ज हुई थीं.

मगर, कार्रवाई न होने से विवाद भड़क गया. एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर रवि वर्मा, उदय प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल अरविंद यादव और कांस्टेबल अजय यादव को गंभीर लापरवाही और कर्तव्य में चूक के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पुलिस आरोपी व्यक्तियों की तलाश कर रही है.

यह मामला बलिया में कानून व्यवस्था की चूक और पुरानी दुश्मनी के खतरनाक परिणाम को उजागर करता है, जहां समय रहते कार्रवाई न होने से एक निर्दोष युवक की जान चली गई. प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच तेज कर दी गई है.

