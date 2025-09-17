यूपी के बलिया में दर्दनाक हादसा... बाइक की टक्कर में पुलिस कॉन्स्टेबल की चली गई जान

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुए सड़क हादसे में यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक पर सवार कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद जब घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है.

एजेंसी के अनुसार, मामला रसड़ा कोतवाली क्षेत्र का है. पुलिस का कहना है कि कॉन्स्टेबल राहुल कुमार यादव ड्यूटी पर जा रहे थे. वे बाइक से रसड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही एक अन्य बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद राहगीरों ने आनन-फानन में घायल कॉन्स्टेबल को पास के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें: जालंधर: तेज रफ्तार कार ने गाड़ियों में मारी टक्कर, भीषण सड़क हादसे में पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे की मौत

कॉन्स्टेबल राहुल कुमार यादव आज़मगढ़ के रहने वाले थे. वे साल 2018 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे. वर्तमान में वे रसड़ा सर्किल ऑफिस में डीएसपी के रीडर (क्लर्क) के रूप में तैनात थे. राहुल की मौत की खबर से परिवार और विभाग में शोक की लहर है.

Advertisement

डीएसपी आलोक गुप्ता ने बताया कि दुर्घटना रसड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई. कॉन्स्टेबल राहुल यादव को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की जांच की जा रही है और दूसरी बाइक के चालक की जानकारी जुटाई जा रही है. मौत की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव और विभाग तक पहुंची, मातम छा गया.

---- समाप्त ----