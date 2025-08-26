scorecardresearch
 

UP: बलिया में दहेज हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, दो अन्य की तलाश जारी

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक व्यक्ति को दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. वहीं, दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

दहेज हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल पुलिस ने मामले में पति को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, खुशी वर्मा (25) की रविवार को अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उसका शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला. उसके परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने पुलिस को सूचित किए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि खुशी के भाई रिंकू वर्मा की शिकायत पर सोमवार को उसके पति रवि गिरी, देवर राजू गिरी और सास के खिलाफ संबंधित धाराओं में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें: निक्की भाटी केस ने खोली काली हकीकत, हर दिन 18 लड़क‍ियों को निगल रहा दहेज का दानव, हर तीसरा केस UP से

एफआईआर का हवाला देते हुए, सिंह ने कहा कि रिंकू ने आरोप लगाया है कि खुशी की शादी ढाई साल पहले रवि कुमार गिरी से हुई थी और उसके पति व उसके परिवार द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को आरोपियों ने इसी बात को लेकर उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी.

सिंह ने बताया कि रवि कुमार गिरि को सोमवार को बेदुआ के बंधा रोड के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

