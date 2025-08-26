UP: बलिया में दहेज हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, दो अन्य की तलाश जारी

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल पुलिस ने मामले में पति को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, खुशी वर्मा (25) की रविवार को अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उसका शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला. उसके परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने पुलिस को सूचित किए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि खुशी के भाई रिंकू वर्मा की शिकायत पर सोमवार को उसके पति रवि गिरी, देवर राजू गिरी और सास के खिलाफ संबंधित धाराओं में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें: निक्की भाटी केस ने खोली काली हकीकत, हर दिन 18 लड़क‍ियों को निगल रहा दहेज का दानव, हर तीसरा केस UP से

एफआईआर का हवाला देते हुए, सिंह ने कहा कि रिंकू ने आरोप लगाया है कि खुशी की शादी ढाई साल पहले रवि कुमार गिरी से हुई थी और उसके पति व उसके परिवार द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को आरोपियों ने इसी बात को लेकर उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी.

Advertisement

सिंह ने बताया कि रवि कुमार गिरि को सोमवार को बेदुआ के बंधा रोड के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----