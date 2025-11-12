UP: बलिया में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक तेज़ रफ़्तार कार के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा जाने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

शराब के नशे में थे कार सवार

पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे पर्वतपुर-घेराई मार्ग पर दिवाकरपुर गांव के पास हुई. कार में 5 लोग सवार थे और सभी ने शराब पी रखी थी.

थाना प्रभारी (एसएचओ) प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान विशाल कुमार (21) और सत्यम (22) के रूप में हुई है. गंभीर हालत में घायल हुए दो लोगों को वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिनका इलाज चल रहा है.

पुलिस के अनुसार वाहन में सवार सभी पांच लोग कथित तौर पर शराब के नशे में थे. एसएचओ ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा?

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया की कार की स्पीड काफी तेज थी. साथ ही कार में सवार सभी लोगों ने शराब भी थी. पेड़ में टकराने के बाद कार कुछ दूर गई और पलट गई. जिससे आसपास के लोग भी दहशत में आ गए.

