इंग्लैंड में जयपुर जैसा एक्सीडेंट... ट्रक ने एक के बाद एक कई कारों को उड़ाया, देखें वीडियो

इंग्लैंड में सड़क दुर्घटना का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा. यह वीडियो कुछ दिनों पहले जयपुर में हुई भीषण सड़क दुर्घटना की याद दिला देता है. क्योंकि विदेशी धरती पर घटी दुर्घटना जयपुर हादसे से काफी मिलती जुलती है. इसमें भी एक ट्रक एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है.

चौंकाने वाले वीडियो फुटेज में वह क्षण दिखाया गया है. जब एक ट्रक चालक ने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक के बाद एक सामने आने वाली कार व अन्य गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आगे जाकर रुक गया था. यह वीडियो पुलिस ने तब जारी किया, जब इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार आरोपी ड्राइवर को कोर्ट में सजा सुनाई गई.

एक के बाद एक तीन कारों में मारी टक्कर

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड का रहने वाला कुलजिंदर सिंह अपनी मर्सिडीज एचजीवी ट्रक से पश्चिमी ससेक्स के चिचेस्टर में सड़क पर यात्रा कर रहा था. तभी उसने सामने जा रही एक के बाद एक तीन कारों को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में तीन लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी जान चली गई.

यह भीषण सड़क दुर्घटना 8 अगस्त 2022 को शाम लगभग 4.15 बजे हुई थी. डैशकैम फुटेज में रेडकार के एनिस स्क्वायर निवासी 45 वर्षीय कुलजिंदर सिंह को एक वैन के पीछे से टकराने से पहले ब्रेक लगाने में असफल होते हुए देखा गया, जिसके कारण एक श्रृंखलाबद्ध हादसा सामने आया.

सजा सुनाने के बाद पुलिस ने जारी किया वीडियो

खतरनाक ड्राइविंग से गंभीर चोट पहुंचाने के तीन मामलों में कुलजिंद को सजा सुनाए जाने के बाद ससेक्स पुलिस ने इस फुटेज को अब जाकर जारी किया है. अदालत को बताया गया कि सिंह ने फिशबोर्न और स्टॉकब्रिज गोलचक्कर के बीच तीन अन्य वाहनों को टक्कर मारी थी.

3 साल 10 महीने की सुनाई गई सजा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक ने पहले एक कार में टक्कर मारी. उसके बाद वो कार उछल कर अपने सामने जा रही एक कार के ऊपर चढ़ गई. इसके बाद फिर ट्रक ने उन दोनों को जोरदार धक्का मारा. दोनों कार और ट्रक एक तीसरे कार से टकरा गया.

आरोपी ड्राइवर कुलजिंदर सिंह को तीन वर्ष और दस महीने की जेल की सजा सुनाई गई तथा चार वर्ष और ग्यारह महीने तक गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया.

