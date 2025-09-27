scorecardresearch
 

Feedback

UP: बलिया की अदालत का फैसला, दहेज हत्या मामले में 4 चार को 10 साल की सजा

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के मामले में चार लोगों को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषियों के खिलाफ 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Advertisement
X
दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा. (Photo: Representational )
दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 2021 में दहेज के लिए एक महिला की हत्या के मामले में पति समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पीड़िता के पति रिपुंजय वर्मा, देवर मृत्युंजय, सास तपेश्वरी देवी और ननद प्रियंका को दोषी ठहराया. अदाल ने सभी को 10 साल कैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी... पति की प्रताड़ना से तंग आकर बैंक कैशियर ने दी जान, दर्दनाक है दास्तां

सम्बंधित ख़बरें

Husband and mother-in-law arrested in dowry murder case -
दहेज हत्या के आरोप में पति और सास गिरफ्तार, गला दबाकर की थी हत्या 
इंफोसिस में काम करती थी शिल्पा पंचांगमठ. (File Photo: ITG)
पति बेचता था पानीपुरी, पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर... बेंगलुरु में सामने आया दहेज कांड 
व‍िप‍िन के पक्ष में आए पुरुष अध‍िकारों से जुड़े ग्रुप्स (File photo)
क्या ग्रेटर नोएडा दहेज मौत केस का आरोपी बेगुनाह है? सोशल मीड‍िया के कई ग्रुप्स चला रहे कैंपेन 
संभल शिक्षिका एसिड कांड पर बड़ा खुलासा 
सड़क हादसे में यूपीडा के चार कर्मचारियों की मौत. (Photo: Representational )
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने यूपीडा के 4 कर्मचारियों को रौंदा, चारों की मौत 

जहर देकर की गई थी हत्या

लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बताया कि दुर्जनपुर गांव के श्रद्धा लाल वर्मा ने अपनी बेटी प्रतिमा की शादी 2016 में बैरिया थाना क्षेत्र के दया छपरा बुधनचक गांव के रिपुंजय वर्मा से की थी. प्रतिमा की शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अलीगढ़: दहेज प्रताड़ना से तंग आकर शादीशुदा महिला ने लगाई छत से छलांग, पति पर लगा उकसाने का आरोप

राय ने बताया कि 4 मई 2021 को उसे जहर देकर और गला घोंटकर मार डाला गया. उन्होंने बताया कि महिला के पिता की शिकायत के आधार पर उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के बाद चारों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement