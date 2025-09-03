दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी... पति की प्रताड़ना से तंग आकर बैंक कैशियर ने दी जान, दर्दनाक है दास्तां

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दहेज प्रताड़ना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 28 साल की बैंक कैशियर एन पूजाश्री ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी. पुलिस ने पति जे नंदीश और उसकी मां शांतम्मा समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

पुलिस के मुताबिक, यह वारदात बेंगलुरु के बगलागुंते इलाके की है. 30 अगस्त की दोपहर पूजाश्री ने अलमारी के हुक से फांसी लगाई. उस वक्त घर में उनका पति और डेढ़ साल की बच्ची मौजूद नहीं थी. जब परिजनों को घटना का पता चला तो इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की मां बी चंद्रकला ने थाने पहुंचकर बेटी के पति और उसकी सास पर गंभीर आरोप लगाए.

उनका कहना है कि शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. पुलिस की शुरुआती जांच में भी सामने आया कि शादी के तीन साल बाद से ही पूजाश्री और नंदीश के बीच तनाव बना हुआ था. पूजाश्री ने नंदीश से लव मैरिज किया था. लेकिन शादी के बाद हालात बिगड़ने लगे. दहेज की मांग के अलावा पूजाश्री को शक पति के चरित्र पर शक था.

घरेलू विवाद की वजह से अक्सर होती थी मारपीट

उसको लगता था कि उसके पति के किसी दूसरी महिला से संबंध हैं. इसी को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. जो वक्त के साथ बढ़ते गए. नंदीश ने कई बार पूजाश्री के साथ मारपीट भी की थी. इन विवादों ने आखिरकार पूजाश्री को मानसिक रूप से तोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि चंद्रकला की शिकायत के आधार पर नंदीश, उसकी मां शांतम्मा सहित पांच के खिलाफ केस दर्ज किया है.

आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज प्रताड़ना का केस

उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं. नंदीश को 31 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. यह कोई पहला मामला नहीं है. पिछले हफ्ते ही बेंगलुरु के सुद्दागुंटेपल्या इलाके में एक और 27 वर्षीय महिला की मौत हुई थी. उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसे उसके रंग और कद को लेकर अपमानित किया जाता था.

आखिर कब रुकेंगी दहेज जैसी कुप्रथाएं और हिंसाएं

पुलिस जांच में सामने आया कि पति ने आत्महत्या के लिए उकसाया था. हैरानी की बात यह है कि वह पति कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन बाद में पानी पूरी बेचने लगा था. लगातार सामने आ रही ऐसी वारदातें बताती हैं कि आधुनिक शहरों में भी दहेज जैसी कुप्रथा और घरेलू हिंसा जिंदगियां लील रही हैं. पुलिस का कहना है कि पूजाश्री केस में अभी आगे की जांच जारी है.

