बहराइच में आसमानी कहर, बिजली गिरने से दो किसानों की मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सोमवार को अचानक मौसम ने कहर बरपाया है. जिले के नीमातपुर रेता गांव में दो किसानों की बिजली गिरने से मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों किसान खेतों में मवेशी चराने के लिए गए थे.

मृतकों की पहचान 48 साल के रामसूरत यादव और 45 साल के पेशकार यादव के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, दोनों किसान खेत में मवेशी चरा रहे थे, तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया.

नीमातपुर रेता गांव में आसमानी कहर

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस हादसे की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया. गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग घटना को लेकर गहरी संवेदना जता रहे हैं.

काइजरगंज के उप-जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने परिवारों को ढांढस बंधाया और कहा कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में बहराइच और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के कारण मौसम अस्थिर बना हुआ है. मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि बारिश के दौरान खुले स्थानों पर न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें.



