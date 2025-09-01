scorecardresearch
 

Feedback

बहराइच में आसमानी कहर, बिजली गिरने से दो किसानों की मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. नीमातपुर रेता गांव में चर रहे पशुओं के साथ खेत में मौजूद दो किसानों पर अचानक बिजली गिर गई. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हरसंभव मदद और आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है.

Advertisement
X
आकाशीय बिजली ने ली जान (File Photo: ITG)
आकाशीय बिजली ने ली जान (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सोमवार को अचानक मौसम ने कहर बरपाया है. जिले के नीमातपुर रेता गांव में दो किसानों की बिजली गिरने से मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों किसान खेतों में मवेशी चराने के लिए गए थे.

मृतकों की पहचान 48 साल के रामसूरत यादव और 45 साल के पेशकार यादव के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, दोनों किसान खेत में मवेशी चरा रहे थे, तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया.

नीमातपुर रेता गांव में आसमानी कहर

सम्बंधित ख़बरें

Kaushambi Riya Maurya bitten by snake
सांप ने 15 साल की लड़की को एक महीने में नौ बार डसा  
Kanpur Man and others kills his Friend
बहन से था दोस्त का अफेयर, भाई ने रची खौफनाक साज‍िश 
Meerut man injured in old house collapses
बारिश से ढहा 100 साल पुराना मकान, मलबे में दबा बुजुर्ग 
Unnao man tries to kill the dog
कुत्ते के हमले में जख्मी हुआ बेटा, पिता ने ऐसे ल‍िया बदला  
जुबैर अली ने राहुल बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, नौकरी का झांसा देकर किया रेप  

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस हादसे की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया. गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग घटना को लेकर गहरी संवेदना जता रहे हैं.

काइजरगंज के उप-जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने परिवारों को ढांढस बंधाया और कहा कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

Advertisement

गौरतलब है कि हाल के दिनों में बहराइच और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के कारण मौसम अस्थिर बना हुआ है. मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि बारिश के दौरान खुले स्थानों पर न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement