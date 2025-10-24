सरेराह टूटी हैवानियत की हद! बाल पकड़कर महिला को पीटा, सड़क पर गिरी तो भी नहीं रुका दरिंदा

उत्तर प्रदेश के बागपत में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक युवक ने सरेराह एक महिला की इस कदर बेरहमी से पिटाई की कि देखने वालों की रूह कांप गई. पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही है.

यह वीडियो गौरीपुर गांव का है और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी युवक महिला के बाल पकड़कर उसे बेतहाशा पीट रहा है. महिला बचने की कोशिश करती है लेकिन आरोपी उसे बार-बार झुका कर उसकी कमर पर प्रहार कर रहा है. वहीं एक अन्य शख्स महिला को बचने के लिए युवक को पीट रहा है. इस दौरान महिला ट्रैक्टर के नीचे जा गिरती है. बावजूद इसके युवक का दिल नहीं पसीजता, वो लगातार उस पर हमला करता रहता है. आसपास मौजूद कुछ लोग जब यह सब देखते हैं तो महिला को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं.

भीड़ आरोपी को रोकने की कोशिश करती है और कुछ लोग उसकी पिटाई तक कर देते हैं, तब जाकर महिला की जान बच पाती है. बताया जा रहा है कि पूरा विवाद एक कमेटी के 80 हजार रुपये को लेकर हुआ था.

घटना के दौरान किसी ने पूरे मामले को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो तेजी से वायरल होते ही लोगों ने टैग कर पुलिस को कार्रवाई की मांग की. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बागपत पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है. पुलिस ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि घटना संबंधित वीडियो संज्ञान में आया है, पुलिस द्वारा तथ्यात्मक जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.'





