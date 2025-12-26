'स्कॉर्पियो' और 10 लाख न मिले तो पत्नी को लगाई फांसी, दहेज की भूख में पति बना कातिल

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज की भूख ने एक शादीशुदा महिला की जान ले ली. कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र के गोठरा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह मायके से स्कॉर्पियो गाड़ी और 10 लाख रुपये नहीं ला सकी. इस वारदात ने एक बार फिर दहेज प्रथा की कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है.

मृतका की पहचान इशिका के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी क्षेत्र के बढ़पुरा गांव की रहने वाली थी. इशिका की शादी गोठरा गांव निवासी सचिन से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही इशिका पर दहेज लाने का दबाव बनाया जाने लगा.

स्कॉर्पियो और 10 लाख की मांग

परिजनों के मुताबिक, पति सचिन लगातार इशिका से स्कॉर्पियो गाड़ी और 10 लाख रुपये लाने की मांग करता था. जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो पति का व्यवहार दिन-ब-दिन हिंसक होता चला गया. घर में आए दिन झगड़े होने लगे और इशिका को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.

आरोप है कि दहेज न मिलने से नाराज होकर आरोपी पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. उसने इशिका को फांसी पर लटका दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के वक्त घर में क्या-क्या हुआ, इसकी जांच पुलिस कर रही है.

परिजनों के आरोप और पुलिस कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के परिजन गोठरा गांव पहुंचे और थाने में शिकायत दर्ज कराई. परिजनों ने पति सचिन के साथ-साथ ननद और जेठ पर भी दहेज हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है. बताया गया कि इशिका की दूसरी बहन भी इसी परिवार में बहू है और उसे भी दहेज के लिए परेशान किया जाता था.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों की तहरीर के आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी पति सचिन को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश जारी है.

परिजन और पुलिस का बयान

मृतका की परिजन सुनीता ने बताया कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि स्कॉर्पियो न मिलने पर इशिका की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई.

वहीं, पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की गहन जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

