बागपत: एक दूजे का हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे कूद पड़े युवक-युवती, टुकड़ों में बिखर गए दोनों के शव

यूपी के बागपत की सुबह एक दर्दनाक हादसे के साथ दहशत और सनसनी की खबर लेकर आई. कोतवाली क्षेत्र के अहेड़ा रेलवे हॉल्ट पर उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए, जब एक युवक और युवती ने एक दूजे का हाथ थामा और तेज रफ्तार ट्रेन के सामने कूद पड़े. कुछ ही पल में दोनों की लाशें टुकड़ों में बिखर गईं. आसपास मौजूद लोगों ने जब यह मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए.

सुबह स्टेशन पर मौजूद लोगों के मुताबिक, जैसे ही ट्रेन स्पीड पकड़कर पटरियों से गुज़र रही थी, तभी एक युवक और युवती पहले से खड़े होकर हाथ थामे पटरियों पर कूद पड़े. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों के शव क्षत-विक्षत हालत में पटरियों पर बिखर गए. युवती की पहचान नंगलाबढ़ी गांव निवासी स्वीटी के रूप में हुई. कुछ दिन पहले ही स्वीटी की सगाई हुई थी.

मौके पर मौजूद भीड़

वहीं, युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. पुलिस उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश कर रही है. घटना जिस तरह से हुई, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि मामला प्रेम- प्रसंग से जुड़ा हो सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वीटी की हालिया सगाई के चलते उसके और युवक के रिश्ते परवान नहीं चढ़ पाए, और शायद इसी वजह से दोनों ने यह कदम उठाया.

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और युवक की पहचान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

चश्मदीद ने कहा कि एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, तभी प्लेटफार्म पर खड़े युवक और युवती उसके आगे कूद गए, जिससे उनकी मौत हो गई. दोनों पास के कॉलेज में पढ़ते थे. वहीं, सूरज कुमार राय (एसपी, बागपत) ने बताया कि सुबह ट्रेन के सामने कूदने से युवक-युवती की मौत हो गई. शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जांच जारी है.

