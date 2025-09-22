scorecardresearch
 

Feedback

UP: पेट्रोल डाल पत्नी को लगाई आग... पति को शराब पीने और गाली-गलौज करने से किया था मना

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के काजीपुर गांव में पति ने पत्नी रुक्मिणी देवी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. पत्नी ने शराब पीने से मना किया था. चीख-पुकार सुनकर परिवार ने बचाया. रुक्मिणी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदीप को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement
X
महिला अस्पताल में भर्ती.(Photo: Screengrab)
महिला अस्पताल में भर्ती.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के काजीपुर गांव में रविवार शाम घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया. यहां एक पति ने शराब पीने से मना करने पर पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की. महिला की चीख पुकार सुनकर परिवारजन और पड़ोसियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया.

घटना की शिकार महिला रुक्मिणी देवी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनका पति प्रदीप ट्रक चालक है. रविवार को जब वह घर आया तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया. रुक्मिणी ने इसका विरोध किया तो प्रदीप गाली-गलौज पर उतर आया. विवाद बढ़ने पर उसने बोतल में रखा पेट्रोल रुक्मिणी पर उड़ेल दिया और आग लगा दी.

यह भी पढ़ें: 75 साल के बुजुर्ग ने दोस्त की बेटी से किया रेप, प्रग्नेंट होने पर खुला राज, औरैया में शर्मनाक कांड

सम्बंधित ख़बरें

Video: टीचर ने प्रिंसिपल को मारा थप्पड़ 
बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या
पेंशन और संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद, बेटे ने वैन से कुचलकर पिता को मार डाला 
Auraiya, Dilip Yadav Murder case (Photo: ITG)
शादी के 15 दिन बाद पति का कत्ल... अब पत्नी, प्रेमी समेत 6 पर गैंगस्टर की कार्रवाई 
जालौन रोड से मिला नकली खाद का गोदाम.(Photo: Surya Prakash Sharma/ITG)
औरैया में नकली खाद का बड़ा खेल उजागर, 1000 बोरियां बरामद, 5 गिरफ्तार 
कृष्णनगर में कॉलेज छात्रा ईशिता मलिक की हत्या (Photo: Representational)
औरैया में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की, शराब के पैसे को लेकर हुआ था विवाद 

अचानक आग की लपटों में घिरी महिला की चीखें सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर दौड़े और किसी तरह आग बुझाकर महिला को बाहर निकाला. घटना के समय उनके तीन छोटे बच्चे भी घर पर मौजूद थे. गंभीर रूप से झुलसी रुक्मिणी देवी को एंबुलेंस से सीएचसी अजीतमल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया. वर्तमान में उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

Advertisement
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रृष्टि सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी पति प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई थीं और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रदीप को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement