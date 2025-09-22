UP: पेट्रोल डाल पत्नी को लगाई आग... पति को शराब पीने और गाली-गलौज करने से किया था मना

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के काजीपुर गांव में रविवार शाम घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया. यहां एक पति ने शराब पीने से मना करने पर पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की. महिला की चीख पुकार सुनकर परिवारजन और पड़ोसियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया.

घटना की शिकार महिला रुक्मिणी देवी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनका पति प्रदीप ट्रक चालक है. रविवार को जब वह घर आया तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया. रुक्मिणी ने इसका विरोध किया तो प्रदीप गाली-गलौज पर उतर आया. विवाद बढ़ने पर उसने बोतल में रखा पेट्रोल रुक्मिणी पर उड़ेल दिया और आग लगा दी.

अचानक आग की लपटों में घिरी महिला की चीखें सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर दौड़े और किसी तरह आग बुझाकर महिला को बाहर निकाला. घटना के समय उनके तीन छोटे बच्चे भी घर पर मौजूद थे. गंभीर रूप से झुलसी रुक्मिणी देवी को एंबुलेंस से सीएचसी अजीतमल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया. वर्तमान में उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रृष्टि सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी पति प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई थीं और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रदीप को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

