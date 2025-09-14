75 साल के बुजुर्ग ने दोस्त की बेटी से किया रेप, प्रग्नेंट होने पर खुला राज, औरैया में शर्मनाक कांड

यूपी के औरैया में 75 साल के बुजुर्ग ने दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर दिया. आरोपी ने अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ ही रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया. यह घटना करीब पांच महीने पहले हुई थी जब आरोपी ने नाबालिग को प्रसाद खिलाने के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

दोस्ती के नाम पर कलंक

पुलिस के अनुसार, नाबालिग खेत से घर लौट रही थी, तभी बिसंबर दयाल ने उसे अपने घर बुलाया. वहां उसने दुष्कर्म किया और बाद में उसे धमकी दी कि वह किसी को इस बारे में न बताए. डर के कारण नाबालिग ने कई महीनों तक इस घटना को छुपाए रखा लेकिन जब वह पांच महीने की गर्भवती हो गई, तब उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई.

प्रग्नेंट हो गई नाबालिग

पीड़िता की मां ने तुरंत बिधूना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी बिसंबर दयाल को गिरफ्तार कर लिया है जबकि नाबालिग बेटी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसके प्रग्नेंट होने की पुष्टि हुई है.

इसको लेकर बिधूना क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा ने बताया कि 12 सितंबर को पीड़िता और उसके माता-पिता ने थाने में शिकायत दर्ज की. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है. पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है लेकिन स्थानीय लोग भी इस घटना से आक्रोशित हैं.

---- समाप्त ----