'कभी रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाऊंगा', आकाश आनंद के ससुर ने मायावती से मांगी माफी, BSP में हुई वापसी

बहुजन समाज पार्टी (BSP) में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ने के बाद ससुर की भी घर वापसी हो गई है. आज आकाश आनंद के ससुर और उत्तर प्रदेश के बसपा से पूर्व सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पहले लंबा चौड़ा माफीनामा लिखकर बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगी. इसके बाद मायावती ने X पर पोस्ट कर कहा कि अशोक सिद्धार्थ को अपनी ग़लती का एहसास बहुत पहले हो चुका था. वे इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा ज़ाहिर किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए पार्टी और मूवमेन्ट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक और मौका दिया जाना उचित समझा है.

क्या कहा अशोक सिद्धार्थ ने?

आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने लिखा कि मैं पार्टी (बसपा) में काम करने के दौरान जाने-अनजाने में गलत लोगों के चक्कर में गलतियां कर बैठा. इसके लिए माफी मांगता हूं. मैं बहनजी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं. साथ ही कहा कि आगे कभी गलती नहीं करूंगा और पार्टी के अनुशासन में ही रहकर, उनके मार्गदर्शन और दिशा-निर्देश में ही काम करूंगा. साथ ही मैं कभी भी रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाऊंगा.

मायावती की प्रतिक्रिया

अशोक सिद्धार्थ द्वारा सोशल मीडिया पर माफीनामा लिखने के कुछ देर बाद मायावती ने उनकी BSP में वापसी का ऐलान करते हुए लिखा कि अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है, पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उन्हें निकाला गया था, अशोक लंबे समय से पश्चाताप कर रहे थे, इसलिए उन्हें माफ करके दोबारा पार्टी में लिया जाता है.

'पार्टी को मज़बूत करने का काम करूंगा'

मायावती के पोस्ट के बाद अशोक सिद्धार्थ ने उनका आभार व्यक्त किया. साथ ही कहा कि बहनजी ने मुझे माफ़ कर दिया और पार्टी में वापस लिया. मैं एक बार फिर बहनजी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा पार्टी को मज़बूत करने का काम करूंगा.



मायावती ने निकाला था पार्टी से



दरअसल, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए पार्टी से निकाल दिया था. इसके बाद आकाश आनंद की कुछ महीने पहले ही BSP में न सिर्फ वापसी हुई, बल्कि पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है.

