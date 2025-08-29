कुर्सी पर बैठे-बैठे अचानक लुढ़का, और थम गई सांसें... कुशीनगर के मेले में 'भोलेनाथ' बने कलाकार की मौत- VIDEO

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में डोल मेले की झांकी के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां भगवान शिव का किरदार निभा रहे एक 21 वर्षीय युवक की मंच पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई.

दरअसल, यह पूरी घटना कुशीनगर के तमकुही राज कस्बे में हुई, जहां भगवान शंकर का किरदार निभा रहे रामबहाल की झांकी के दौरान मौत हो गई. कलाकार रामबहाल झांकी के स्टेज पर अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों का मानना है कि तेज आवाज वाले डीजे के कारण यह घटना हुई.

वहीं, आयोजकों का मानना है कि करेंट लगने से यह हादसा हुआ है. इस घटना के बाद रामबहाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

डीजे की तेज आवाज या करेंट?

घटना को लेकर दो अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं, जहां आयोजकों का मानना है कि कलाकार की मौत करेंट लगने से हुई है, वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईटेक डीजे की तेज आवाज के कारण यह हादसा हुआ. मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और हर एंगल से पड़ताल की जा रही है. देखें वीडियो-

पुलिस और प्रशासन मौके पर

इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम, सीओ और पुलिस की टीम पहुंची. उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया और तुरंत ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी. उधर, मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा कि जो युवक कुछ मिनट पहले एक्ट कर रहा था, वह अब उनके बीच नहीं है.

