UP: 'ऑल इज वेल' बताकर लौटाया, गुस्साए युवक ने एजेंसी के सामने बाइक में लगा दी आग, फिर...

उत्तर प्रदेश के बांदा से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. बाइक क्लेम न मिलने से नाराज युवक ने गुस्से में आकर एजेंसी के बाहर ही अपनी अपाचे बाइक को आग के हवाले कर दिया. देखते ही देखते बाइक धू-धू कर जल उठी और राख हो गई. इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.

घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, देहात कोतवाली क्षेत्र के बर्गहनी गांव निवासी गोरेलाल ने कुछ समय पहले बांदा स्थित एक एजेंसी से अपाचे बाइक खरीदी थी. पिछले तीन महीने से बाइक में करेंट और इंजन हीट की समस्या आ रही थी. गोरेलाल और उसका भाई संजय बार-बार एजेंसी जाकर शिकायत कर रहे थे.

संजय का आरोप है कि हर बार कर्मचारियों ने बाइक को 'ऑल इज वेल' बताकर लौटा दिया. पीड़ित का ये भी आरोप है कि करीब 50 बार एजेंसी जाने के बाद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया. सोमवार को जब वह फिर एजेंसी पहुंचा, तो वहां मौजूद स्टाफ ने उसके साथ बदसलूकी कर दी. इससे आहत होकर उसने गुस्से में अपनी बाइक को वहीं आग लगा दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उधर, पीड़ित का कहना है कि कंपनी के कर्मचारियों ने उसे जला डालने की धमकी भी दी है, जबकि एजेंसी प्रबंधन ने फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है.

