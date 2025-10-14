scorecardresearch
 

Feedback

UP: 'ऑल इज वेल' बताकर लौटाया, गुस्साए युवक ने एजेंसी के सामने बाइक में लगा दी आग, फिर...

बांदा जिले में बाइक क्लेम न मिलने से नाराज युवक ने अपनी अपाचे बाइक एजेंसी के बाहर आग के हवाले कर दी. बाइक देखते ही देखते जलकर राख हो गई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. पीड़ित गोरेलाल ने बताया कि पिछले तीन महीने से बाइक में इंजन और करेंट की समस्या थी, लेकिन एजेंसी ने 50 बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
स्टाफ ने की बदसलूकी. (Photo: Screengrab)
स्टाफ ने की बदसलूकी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बांदा से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. बाइक क्लेम न मिलने से नाराज युवक ने गुस्से में आकर एजेंसी के बाहर ही अपनी अपाचे बाइक को आग के हवाले कर दिया. देखते ही देखते बाइक धू-धू कर जल उठी और राख हो गई. इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.

घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, देहात कोतवाली क्षेत्र के बर्गहनी गांव निवासी गोरेलाल ने कुछ समय पहले बांदा स्थित एक एजेंसी से अपाचे बाइक खरीदी थी. पिछले तीन महीने से बाइक में करेंट और इंजन हीट की समस्या आ रही थी. गोरेलाल और उसका भाई संजय बार-बार एजेंसी जाकर शिकायत कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: UP: 'हम गरीब हैं, हमसे रोजी छीन ली गई...', बांदा में अवैध दुकानों पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर

सम्बंधित ख़बरें

गांव में घटना के बाद मातम.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
दिवाली में घर सजाने के लिए मिट्टी लेने गए मां-बेटे पर ढहा टीला, मासूम की मौके पर मौत 
रेहड़ी पटरी दुकानदारों को भारी नुकसान.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
'हम गरीब हैं, हमसे रोजी छीन ली गई...', अवैध दुकानों पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर 
किसान सोसाइटी के बाहर लगी किसानों की भीड़. (Photo: Screengrab)
UP: बांदा में फूटा किसानों का गुस्सा, खाद नहीं देने पर सोसाइटी के कर्मचारियों को पीटा- Video 
UP में जमीन के लिए रिश्तों का खून 
man killed by family
1 फुट जमीन के लिए रिश्तों का खून... मां- बाप, भाई- बहन ने पीट- पीटकर ले ली युवक की जान 

संजय का आरोप है कि हर बार कर्मचारियों ने बाइक को 'ऑल इज वेल' बताकर लौटा दिया. पीड़ित का ये भी आरोप है कि करीब 50 बार एजेंसी जाने के बाद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया. सोमवार को जब वह फिर एजेंसी पहुंचा, तो वहां मौजूद स्टाफ ने उसके साथ बदसलूकी कर दी. इससे आहत होकर उसने गुस्से में अपनी बाइक को वहीं आग लगा दी.

Advertisement

देखें वीडियो...

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उधर, पीड़ित का कहना है कि कंपनी के कर्मचारियों ने उसे जला डालने की धमकी भी दी है, जबकि एजेंसी प्रबंधन ने फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement