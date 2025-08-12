scorecardresearch
 

Feedback

संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मकान पर चलेगा बुलडोजर? प्रशासन ने दिया 30 दिन का अल्टीमेट, लगाया इतने लाख का जुर्माना

समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी किया है. 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले अवैध निर्माण 30 दिन में खुद हटाना होगा, वरना प्रशासन बुलडोजर चलाएगा. धारा 9 के तहत 1.35 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

Advertisement
X
संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क (File Photo: ITG)
संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क (File Photo: ITG)

संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप साबित होने के बाद उपजिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कड़ा आदेश जारी किया है.

एसडीएम कोर्ट के फाइनल आदेश के मुताबिक, सांसद बर्क के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने का निर्देश दिया. इस हिस्से को हटाने के लिए सांसद को 30 दिन का समय दिया गया है.

अवैध हिस्से को हटाने का निर्देश 

सम्बंधित ख़बरें

The son of the Sapa leader will appear before the judicial commission today.
सपा MP जियाउर्रहमान बर्क की न्यायिक आयोग के सामने पेशी, देखें 
Sambhal News
पुलिस ने SP सांसद को दिया नोटिस, संभल हिंसा की जांच से कैसे बचेंगे जियाउर्रहमान बर्क? 
क्या सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने किया अवैध निर्माण? प्रशासन ने भेजा नोटिस 
संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क (फाइल फोटो)
संभल हिंसा: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क से होगी पूछताछ, नोटिस देने दिल्ली आएगी UP पुलिस 
'सालार मसूद गाजी को गलत बोलने वाला अधिकारी बर्खास्त हो', जियाउर्रहमान बर्क की मांग 

यदि तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बुलडोजर की मदद से इसे ध्वस्त करेगा. इस मामले में धारा 9 के तहत सांसद पर 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि कार्रवाई धारा 10 के तहत की गई है.

सांसद पर 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

यह मामला उस समय से चर्चा में है जब संभल हिंसा के बाद सांसद बर्क का नाम सुर्खियों में आया था. अवैध निर्माण को लेकर यह मुकदमा एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, जिसका अब निपटारा हो गया है. एसडीएम विकास चंद्र ने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा. इसके अलावा इसके अलावा एसडीएम विकास चंद्र ने कहा कि सांसद बर्क के द्वारा बिना नक्शा पास के मकान निर्माण करने के मामले में जो कार्यवाही की गई है ये एक संदेश भी है कि कानून सभी के लिए बराबर है. अगर कोई भी व्यक्ति कानून से अलग जाकर कोई भी कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement