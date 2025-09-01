अलीगढ़ में प्रिंसिपल ने 7वीं की छात्रा को लिखा लव लेटर, कहा- 'तुम्हें पत्नी बनाना है', हुआ गिरफ्तार

यूपी के अलीगढ़ में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ प्रिंसिपल ने शर्मनाक हरकत की. आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रा को लव लेटर लिखकर परेशान किया और शादी का दबाव बनाया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, यह घटना अलीगढ़ के जवां ब्लॉक के एक गांव की है. यहां के तालिवनगर स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल शकील अहमद ने स्कूल में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की 11 साल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की. छात्रा ने डरकर घर पहुंचकर अपनी मां को इस बारे में बताया.

जिसके बाद पीड़िता की मां ने तुरंत ही डीएम और एसएसपी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल शकील अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है.

आरोपी ने धमकी दी थी

पीड़ित छात्रा की मां ने मीडिया को बताया कि प्रिंसिपल शकील अहमद उनकी बेटी को परेशान करता था. आरोपी ने छात्रा को किसी को कुछ भी बताने पर धमकी भी दी थी, जिसके कारण वह बहुत डरी हुई थी. काफी पूछने के बाद उसने पूरी बात बताई. मां ने यह भी बताया कि आरोपी ने एक बार उनकी बेटी को लव लेटर दिया था. इस लेटर में उसने लिखा था कि वह उसे बहुत पसंद करता है और उसे पत्नी की तरह देखता है.

पुलिस हिरासत में आरोपी

निलंबित हुआ प्रिंसिपल

इस मामले के सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल शकील अहमद को निलंबित कर दिया है. उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक की सेवाएं पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी की जा रही है. बीएसए के अनुसार, आरोपी प्रिंसिपल बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था और उससे शादी कर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा था.

