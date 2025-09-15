'महाराजा सुहेलदेव लुटेरे थे...', AIMIM नेता शौकत अली के बयान से सियासी बवाल, अखिलेश पर तीखा हमला

बहराइच में AIMIM एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान चर्चा में है. पार्टी जिलाध्यक्ष के आवास पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव को लुटेरा बताया और कहा कि सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में इंसाफ परस्ती होती है. उन्होंने कहा कि सुहेलदेव ने जब अत्याचार किया तो सालार मसूद ने लड़ाई लड़ी.

शौकत अली ने ओपी राजभर से गठबंधन टूटने की वजह बताते हुए कहा कि जब उन्होंने ओवैसी को सालार मसूद की दरगाह पर लेकर गए तो राजभर ने इस पर आपत्ति जताई. हमने कहा कि यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है. इसके बाद राजभर ने अखिलेश यादव से पैसा और फॉर्च्यूनर लेकर गठबंधन किया.

अध्यक्ष शौकत अली का बयान फिर आया चर्चा में

अखिलेश यादव पर हमला करते हुए शौकत अली ने कहा कि अखिलेश को बताना चाहिए कि वो सालार मसूद के साथ हैं या सुहेलदेव के साथ. उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए पर भी तंज कसते हुए कहा कि यह परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है. उन्होंने कहा कि जब इन परिवारों में बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि एमएलसी या सांसद पैदा हुआ है जबकि हमारे यहां बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि अब्दुल का एक वोट बढ़ गया.

Advertisement

शौकत अली ने किया अखिलेश यादव पर हमला

शौकत अली ने 2027 में बहराइच की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और कहा कि वो मटेरा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं. उन्होंने दावा किया कि 2027 में मटेरा से समाजवादी पार्टी की विधायक मारिया शाह और यासिर शाह दोनों चुनाव हारेंगे.



---- समाप्त ----