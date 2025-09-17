घर में चार्ज हो रही थी इलेक्ट्रिक स्कूटी... बैटरी में ब्लास्ट हुआ तो लगी आग, बुजुर्ग पति-पत्नी जिंदा जले

उत्तर प्रदेश के आगरा में दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक घर में चार्जिंग के समय स्कूटी में आग लग गई. इसके बाद आग घर में फैल गई, जिसकी चपेट में आने से बुजुर्ग पति-पत्नी की मौत हो गई. यह घटना जगदीशपुरा के लक्ष्मीनगर इलाके की है. यहां चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी फट गई, जिसकी वजह से घर में आग भड़क उठी.
आग की चपेट में आने से घर के निचले फ्लोर पर सो रहे 90 वर्षीय भगवती प्रसाद और उनकी 85 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी जिंदा जल गए. हादसा सुबह लगभग 4 बजे हुआ. घर के निचले हिस्से में बुजुर्ग माता-पिता रहते थे, जबकि ऊपर की मंजिल पर उनका बेटा प्रमोद अग्रवाल अपने परिवार के साथ था. प्रमोद की 14 वर्षीय बेटी काकुल दादा-दादी के पास ही सो रही थी. तभी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ और जोरदार विस्फोट के बाद आग फैल गई.
दादा भगवती प्रसाद ने किसी तरह पोती काकुल को जगाकर ऊपर भेजा, लेकिन वे खुद कमरे में फंस गए. आग इतनी भीषण थी कि दरवाजा खोलना असंभव हो गया. ऊपर से परिजनों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें तेज होने के कारण कोई नीचे नहीं उतर सका.
आसपास के लोगों ने शोर सुनकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. इस दौरान झुलस चुके बुजुर्ग कपल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. भगवती प्रसाद की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि उनकी पत्नी को अस्पताल में मृत घोषित किया गया.
डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई लग रही है. पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज किए हैं. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.