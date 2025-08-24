scorecardresearch
 

रेड करने पहुंचे अधिकारियों को 1 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश, आगरा में दवा व्यापारी अरेस्ट

आगरा में ड्रग विभाग और एसटीएफ ने गोगिया मार्केट में नकली दवाओं पर छापेमारी कर ढाई करोड़ की दवाएं जब्त कीं. व्यापारी हिमांशु अग्रवाल ने अधिकारियों को एक करोड़ रुपये रिश्वत देने की पेशकश की. रुपये से भरा बैग जब्त कर लिया गया और व्यापारी हिरासत में है. जांच में 2.97 लाख टैबलेट्स और 14 सैंपल भी जब्त किए गए हैं.

कंपनियों का नकली ब्रांड टैग लगाकर दवा बेचता था व्यापारी. (सांकेतिक तस्वीर)
उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली दवाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. छापेमारी के दौरान एक दवा व्यापारी ने विभाग के अफसरों को एक करोड़ रुपये रिश्वत देने की पेशकश की. जानकारी मिलते ही विभाग ने तुरंत पुलिस और आयकर विभाग को सूचना दी. रुपये से भरा बैग जब्त कर लिया गया और व्यापारी को हिरासत में ले लिया गया.

ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार शाम गोगिया मार्केट स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी और हेमां मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. कार्रवाई नामचीन कंपनियों की शिकायत पर की गई थी कि उनके ब्रांड नाम पर नकली दवाएं बेची जा रही हैं.

जांच में अब तक करीब ढाई करोड़ रुपये की दवाएं बरामद हुई हैं, जबकि इनके बिल सिर्फ 10 लाख रुपये के मिले. देर रात तक चली इस कार्रवाई में बंसल मेडिकल एजेंसी के संचालक संजय बंसल और हेमां मेडिकल स्टोर के मालिक नरेंद्र के ठिकानों की तलाशी ली गई. टीम ने 2.97 लाख टैबलेट्स समेत आधा दर्जन नामी कंपनियों की दवाएं जब्त कीं. इसके अलावा 14 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किए गए हैं.

रिश्वत की पेशकश

छापेमारी के दौरान आरोप है कि दवा व्यापारी हिमांशु अग्रवाल ने मामला रफा-दफा करने के लिए विभागीय अफसरों को एक करोड़ रुपये कैश देने की कोशिश की. अफसरों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैग जब्त कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया. बैग में रखे रुपयों की गिनती जारी है.

जांच में जुटी टीमें

पूरी कार्रवाई एडिशनल एसपी एसटीएफ राकेश यादव के नेतृत्व में हुई. एसटीएफ आगरा यूनिट में इंस्पेक्टर यतींद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल अंकित गुप्ता, प्रशांत चौहान, अमित सिंह, दिनेश गौतम और कांस्टेबल हरपाल शामिल रहे. फिलहाल पुलिस और विभाग की टीमें जांच में जुटी हुई हैं.

