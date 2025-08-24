scorecardresearch
 

आपत्तिजनक हालत में मिले 12 युवक-युवतियां... SDM की छापेमारी से मचा हड़कंप, सील किया गया होटल

यूपी के सहारनपुर में एक होटल पर एसडीएम ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर छापेमारी की. इस दौरान होटल से 12 युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए. पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से होटल में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी. होटल मालिक को भी पकड़ लिया गया, इसी के साथ होटल को सील कर दिया गया है.

एसडीएम ने होटल पर मारा छापा. (Photo: ITG)
एसडीएम ने होटल पर मारा छापा. (Photo: ITG)

यूपी के सहारनपुर में प्रशासन ने एक होटल पर कार्रवाई की. यहां नानौता क्षेत्र में स्थित एक होटल पर एसडीएम डॉ. पूर्वा शर्मा के नेतृत्व में टीम जांच के लिए पहुंची. जैसे ही प्रशासनिक अमला होटल पहुंचा तो अफरातफरी का माहौल बन गया. होटल में दर्जनभर से अधिक युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले. सभी को मौके से हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई.

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने होटल मालिक को भी हिरासत में लिया है. अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से होटल में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम डॉ. पूर्वा शर्मा ने यह बड़ी कार्रवाई की.

जांच के दौरान होटल में कई गंभीर खामियां भी पाई गईं. लाइसेंस और सुरक्षा मानकों को लेकर भी अनियमितताएं सामने आईं. होटल में सुरक्षा इंतजाम बेहद कम थे. कई कमरे संदिग्ध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे.

प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से होटल को सील कर दिया. इस कार्रवाई से होटल मालिक और स्टाफ में खलबली मच गई. एसडीएम डॉ. पूर्वा शर्मा ने चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

प्रशासन की इस छापेमारी के बाद आसपास के अन्य होटल और लॉज संचालकों में भी हड़कंप मच गया है. स्थानीय पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले में केस दर्ज किया जाएगा.

वहीं, पकड़े गए युवक-युवतियों से पूछताछ की जा रही है कि वे किस उद्देश्य से होटल में पहुंचे थे. घटना के बाद इलाके में चर्चा है कि यह होटल लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बना हुआ था.

