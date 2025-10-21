दीपावली पर बड़ा हादसा! सिलेंडर फटा तो ढह गया घर, 6 लोगों की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के आगरा में दीपावली के दिन बड़ा हादसा हो गया. थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के किशोरपुरा गली नंबर 5 में स्थित एक घर में सिलेंडर फटने से पूरा मकान धराशायी हो गया. धमाका इतना तेज था कि आस-पास के मकानों में भी दरारें आ गईं. हादसे में मलबे के नीचे दबकर 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है. सभी घायलों को सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

हादसा उस वक्त हुआ जब मकान के नीचे बनी नाई की दुकान में लोग बाल कटवाने और सेविंग कराने के लिए आए हुए थे. धमाके से ऊपर का हिस्सा भरभराकर गिर गया और लोग मलबे में दब गए. मौके पर पहुंची जगदीशपुरा पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और घायलों को बाहर निकाला.

थाना प्रभारी प्रदीप कुमार और एसआई हरीश कुमार ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. बचाव के दौरान उन्हें भी मामूली चोटें आईं. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है.

एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया,'किशोरपुरा से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है. जगदीशपुरा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और चार लोगों को रेस्क्यू कर एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया. दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं. जांच में पता चला है कि ब्लास्ट रामजीलाल नामक व्यक्ति के घर में हुआ था, जिसके नीचे दो दुकानें-एक सोने-चांदी की और दूसरी नाई की दुकान- चल रही थीं. ब्लास्ट के समय नाई की दुकान में बैठे लोगों पर दीवार गिरने से दो लोगों को बर्न इंजरी भी आई है.'

पुलिस का कहना है कि मौके पर फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और राहत कार्य तेजी से जारी है. दीपावली की रात हुए इस हादसे ने इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बना दिया है.

