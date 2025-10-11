'देवबंद में महिला पत्रकारों को नहीं रोका गया', अफगानी विदेशी मंत्री के दौरे पर दारुल उलूम की सफाई

दारुल उलूम देवबंद ने शनिवार को कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के दौरे के दौरान महिला पत्रकारों को कार्यक्रम की कवरेज से रोकने का कोई निर्देश कभी जारी नहीं किया गया था. देवबंद के जनसंपर्क अधिकारी और मुत्तकी के शनिवार के कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने बताया कि अफ़ग़ान विदेश मंत्री के कार्यालय की ओर से इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं था कि कौन कार्यक्रम में शामिल हो सकता है. उन्होंने महिला पत्रकारों को दूर रखने के दावों को बिलकुल निराधार बताते हुए खारिज कर दिया.

दरअसल, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 7 दिवसीय भारत दौरे पर हैं. मुत्तकी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें महिला पत्रकारों की एंट्री बैन थी. विपक्ष ने इसे अस्वीकार्य और महिलाओं का अपमान करार दिया था.

इस्लामिक मदरसे का ये बयान अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के उस सार्वजनिक कार्यक्रम को लेकर आया है, जो शनिवार को सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद की उनकी यात्रा के दौरान होना था. हालांकि ये कार्यक्रम अत्यधिक भीड़ और सुरक्षा कारणों के चलते अंतिम समय में रद्द कर दिया गया.

देवबंद के जनसंपर्क अधिकारी और मुत्तकी के शनिवार के कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने कहा कि महिला पत्रकारों की उपस्थिति को लेकर कहीं से कोई निर्देश नहीं थे, लेकिन कार्यक्रम आखिरी समय में रद्द कर दिया गया. उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान के मंत्री के कार्यक्रम में कुछ महिला पत्रकारों की मौजूदगी ही उन खबरों को गलत साबित करने के लिए काफ़ी है, जिनमें दावा किया गया था कि महिला पत्रकारों को कार्यक्रम से दूर रखा गया.

Advertisement

बता दें कि अफ़ग़ान नेता द्वारा शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति ने विवाद को जन्म दे दिया है. यह विवाद इसलिए और संवेदनशील हो गया क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता पर क़ाबिज़ तालिबान को महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने के लिए लगातार आलोचना झेलनी पड़ी है.

उस्मानी ने कहा कि इस कार्यक्रम में उम्मीद से ज़्यादा लोग पहुंच गए थे, इसी वजह से अफ़ग़ानिस्तान के मंत्री का भाषण नहीं हो सका, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सार्वजनिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया था. दारुल उलूम देवबंद के नाज़िम (विभागाध्यक्ष के समकक्ष) उस्मानी ने आगे कहा कि महिला पत्रकारों को अनुमति न दिए जाने से लेकर उन्हें अलग बैठाने तक कई तरह की बातें चल रही थीं, लेकिन ये सब निराधार हैं.

---- समाप्त ----