सरयू से संगम तक पदयात्रा पर निकले संजय सिंह, कहा- रोजगार और सामाजिक न्याय पर करेंगे जागरूक

आम आदमी पार्टी ने अब आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर फोकस कर दिया है. पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है. यूपी चुनाव में अभी करीब डेढ़ साल का समय बचा है और पार्टी अभी से ही ग्राउंड पर उतर आई है.

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सरयू से संगम तक, करीब 180 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकल गए हैं. संजय सिंह की यह यात्रा भगवान राम की नगरी अयोध्या से ही शुरू हुई है, जो सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सियासत की धुरी रही है. अयोध्या से प्रयागराज तक की इस पदयात्रा को 'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' नाम दिया गया है.

अपनी इस यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हमने सरयू घाट से यह संकल्प लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जनता को जागरूक करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि आज इसकी शुरुआत हो चुकी है और हम आम आदमी पार्टी की इस यात्रा को अयोध्या से प्रयागराज तक लेकर जाएंगे.

संजय सिंह ने मुख्य रूप से दो मुद्दे हैं. पहला मुद्दा है बेरोजगार युवा और किसान, ठेलों पर चल रहे बुलडोज़र, और राज्य में बंद होते लघु, छोटे और कुटीर उद्योग. दूसरा मुद्दा है सामाजिक न्याय की मांग. उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत से पहले कहा था कि यह यात्रा राजनीतिक रस्म नहीं, जनता के अधिकारों की लड़ाई है.

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा था कि यूपी बेरोजगारों की राजधानी बन गया है. सरकारी भर्तियां रुकी हैं, परीक्षाएं लटकी हैं. किसान अपनी उपज का दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है. बता दें कि अयोध्या से प्रयागराज तक की यात्रा में जगह-जगह युवाओं, किसानों से संवाद भी आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है.

इस पदयात्रा के लिए आम आदमी पार्टी ने 'मैं देश बचाने निकला हूं...' लॉन्च किया है, जिसे अल्तमश फरीदी ने आवाज दी है. यह यात्रा 24 नवंबर को प्रयागराज पहुंचकर संपन्न होगी.

