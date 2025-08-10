वाराणसी: आत्मविश्वेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में लगी भीषण आग, पुजारी समेत 7 लोग झुलसे

धर्म नगरी वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक आत्मविश्वेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार को आग लगने से हड़कंप मच गया. यह घटना ब्रह्मनाल चौकी के अंतर्गत आने वाले मंदिर के गर्भगृह में तब हुई, जब यहां हरियाली श्रृंगार और आरती चल रही थी.

मंदिर के मुख्य पुजारी सहित कुल 7 लोग इस आग लगने की घटना में झुलस गए. जानकारी के मुताबिक, आग की घटना शनिवार को हुई. मंदिर में हरियाली श्रृंगार का कार्यक्रम था और आरती चल रही थी.

इसी दौरान आरती का दीपक सजावट में लगी रुई के संपर्क में आ गया, जिससे आग तेजी से पूरे गर्भगृह में फैल गई. आग लगने से वहां मौजूद श्रद्धालुओं और पुजारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: पुणे: नौकरी के पहले दिन ही हो गई मौत, दुकान में आग लगने से जिंदा जल गया युवक

सात लोग झुलसे

इस घटना में मंदिर के मुख्य पुजारी सहित गर्भगृह में मौजूद 7 लोग झुलस गए. सभी घायलों को तत्काल मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति 65% तक झुलस गया है, जिसकी हालत बेहद गंभीर है.

Advertisement

आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देख लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला.

आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घटना के कारण मंदिर में दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कांग्रेस नेता अजय राय की पोस्ट

कांग्रेस नेता अजय राय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, “वाराणसी के मां संकठा जी मंदिर के बगल में श्री आत्मा विश्वेश्वर महादेव मंदिर में आग लगने और कई श्रद्धालुओं के झुलसने की सूचना दुखद है. बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी से हादसे में घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं.”

---- समाप्त ----