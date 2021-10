ब्रिटेन: रेंज रोवर से प्रदर्शनकारियों को कुचलने लगी महिला, देखें VIDEO

ब्रिटेन (Britain) में एक महिला उस वक्त भड़क उठी, जब बेटे को स्कूल छोड़ने जाते समय कुछ प्रदर्शनकारियों (Protesters) ने उसकी रेंज रोवर कार (Range Rover) को रोक लिया. इस बात से नाराज महिला ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की. घटना का एक वीडियो (Protester Video) भी सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों और महिला के बीच बहस को देखा जा सकता है.

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना ब्रिटेन के M25 जंक्शन (Thurrock) की है. जहां बीते कुछ हफ्तों में प्रदर्शनकारियों द्वारा 13 वीं बार सड़कों को जाम किया गया था. लेकिन 13 अक्टूबर को जब प्रदर्शनकारी रोड जाम करके बैठे थे, तभी एक कार सवार महिला की उनसे बहस शुरू हो गई.

दरअसल, वो महिला रेंज रोवर कार से अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी. लेकिन रोड जाम होने से उसकी कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी. उसे स्कूल जाने में लेट हो रहा था. इस बीच वो कार से उतरी और प्रदर्शनकारियों से भिड़ गई. महिला ने उसे रास्ता देने के लिए कहा लेकिन एक प्रदर्शनकारी जोड़ा उसकी कार के आगे बैठ गया.

"I'll drive through you then!"



A furious mum screams at Insulate Britain protesters for stopping her son from going to school.



