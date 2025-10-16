scorecardresearch
 

Feedback

एक्स बॉयफ्रेंड से लेना था बदला, तो हायर की महिला तांत्रिक... मगर उल्टा पड़ गया दाव

एक महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए जादू-टोना करने वाली महिला तांत्रिक को हायर किया. वह चाहती थी कि जादू टोना से महिला उसके पूर्व प्रेमी को परेशान करे. कुछ दिनों बाद जब वह जादूगरनी लौटी तो उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसे हायर करने वाली महिला के होश उड़ गए.

Advertisement
X
प्रेमी से बदला लेने के लिए महिला ने जादूगरनी को उसके पीछे लगाया (Photo - AI Generated)
प्रेमी से बदला लेने के लिए महिला ने जादूगरनी को उसके पीछे लगाया (Photo - AI Generated)

अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए एक महिला को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने एक तथाकथित महिला तांत्रिक या जादूगरनी को उसके पीछे लगा दिया. वह अपने प्रेमी को सबक सिखाने को लेकर इतनी ज्यादा बेचैन हो चुकी थी कि, उसने जादू-टोना जैसे अंधविश्वास का सहारा लेकर उसे परेशान करने की ठान ली. 

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक,  पूर्व प्रेमी से बदला लेने के लिए एक महिला ने जादूगरनी को हायर कर लिया. वह चाहती थी कि वह जादूगरनी या महिला तांत्रिक उसके एक्स बॉयफ्रेंड को जाकर परेशान करे और उसकी जिंदगी को नर्क बना दे.  महिला ने पूर्व प्रेमी को सबक सिखाने के लिए उस तांत्रिक को कुछ ऐसा करने को कहा जिससे उसका सुख चैन खत्म हो जाए.  

जादू-टोना के लिए महिला तांत्रिक को किया हायर
जब महिला ने जादूगरनी को जादू-टोना करने के लिए बुलाया. तब महिला ने अपने बॉयफ्रेंड और खुद के बारे में उसे कुछ निजी बातें भी बताई. यह महिला सोशल मीडिया  प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर @ talulah.roseb यूजरनेम से एक्टिव है. महिला का नाम तल्लुलाह रोज  है. इन्होंने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर सुनाई और बताया कि कैसे उनका ये दांव उल्टा पड़ गया.   

सम्बंधित ख़बरें

Dubai Metro
दुबई मेट्रो में सोना है मना... ऐसा किया तो लग सकता है इतने दिरहम का जुर्माना 
LG Electronics IPO
जिनका निकला LG का IPO, उनके पास पैसा ही पैसा... ऐसे निकल रही लोगों की खुशी! 
रूसी महिला ने बताया कि बेंगलुरु में रहना अब स्पेन-ग्रीस जितना महंगा हो गया है. ( Photo: Instagram/@yulia_bangalore)
हाउस हेल्प के लिए ₹45,000, रूसी महिला बोलीं-  बेंगलुरु का खर्च अब यूरोप जैसा 
bengaluru-uber-driver-quits-corporate-job-for-family-story
परिवार के लिए छोड़ी कॉर्पोरेट नौकरी! बेंगलुरु के Uber ड्राइवर दीपेश की कहानी वायरल 
TLP supports protest
बसें जलीं, गोलियां चलीं और प्रदर्शनकारी सड़कों पर नाचे 
Advertisement

रोज ने स्वीकार किया कि वह जिस लड़के को डेट कर रही थीं, उससे वह बहुत निराश थीं. इस वजह से उनके बीच दूरी आ गई थी. यही कारण है कि उन्होंने वही किया जो कोई भी सामान्य व्यक्ति करता. उस लड़के पर जादू करने के लिए एक महिला तांत्रिक को हायर कर लिया. 

जादूगरनी को महिला ने पैसे भी दिए 
उसने उस जादूगरनी को पैसे दिए और उसे वह सब कुछ बताया जो उनके बीच हुआ था. उसे उम्मीद थी कि महिला तांत्रिक उसका पक्ष लेगी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को सबक सिखाएगी, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ. जादूगरनी ने लौटकर महिला को ही उल्टा सीख देनी शुरू कर दी. उसने कहा कि अपने पूर्व प्रेमी को परेशान करने के बजाय खुद उसे इलाज की जरूरत है.

जादूगरनी ने महिला को ही बताई इलाज की जरूरत 
महिला ने बताया कि उस जादूगरनी ने कहा कि मुझे शॉक थैरेपी की जरूरत है. उस महिला तांत्रिक ने मुझे ही लेक्चर देना शुरू कर दिया. उसने कहा कि मुझे बदला लेने से ज्यादा प्यार से चीजों को हैंडल करने की जरूरत है. इसलिए मेरे एक्स पर जादू करने और उसे परेशान करने के बजाय जो मैं चाहती थी, उसने वहो नहीं किया. 

महिला जादूगरनी ने कहा कि तुम बहुत बुरी तरह से निराश हो और यह बहुत भयानक स्थिति है. वह आदमी इतना बुरा नहीं लग रहा है. मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगी. तुम्हें थेरेपी की जरूरत है. 

Advertisement

रोज के सोशल मीडिया पर इस स्टोरी को शेयर करने के बाद लोगों ने कई तरह के रिएक्शंस दिए. एक यूजर ने लिखा कि  जो यह सोचते हैं कि वे बुरे ब्रेकअप से गुजर रहे हैं कि यह उतना दर्दनाक नहीं हो सकता जितना उनका ब्रेकअप हुआ है. लोगों ने उसकी इस परेशानी पर तुरंत टिप्पणी की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement