scorecardresearch
 

Feedback

डोनाल्ड ट्रंप की नई टोपी की क्यों हो रही है इतनी चर्चा, आखिर उस पर ऐसा क्या लिखा है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टोपी इन दिनों चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है. लोग उसमें लिखे नारों के राजनीतिक मायने खोज रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप इन टोपियों के जरिए कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं?

Advertisement
X
ट्रंप की टोपी की क्यों हो रही है चर्चा? (Photo- Reuters)
ट्रंप की टोपी की क्यों हो रही है चर्चा? (Photo- Reuters)

अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. कभी अपने बयानों की वजह से, कभी अपने फैसलों की वजह से, तो कभी दुनिया पर टैरिफ थोपने की वजह से. इस बार वह चर्चा में हैं अपनी टोपी को लेकर. उनकी लाल ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) वाली टोपी तो पहले से ही पहचान बन चुकी है, लेकिन अब  उनकी नई टोपी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है.

टोपी पर लिखा क्या है?

नई लाल टोपी पर बड़े अक्षरों में लिखा है – ‘Trump Was Right About Everything’, यानी ‘ट्रंप हर चीज पर सही थे’. 22 अगस्त 2025 को ट्रंप ने यह टोपी पहनकर 2026 फीफा विश्व कप ड्रॉ की घोषणा की थी. तभी से लोग टोपी पर लिखे इन शब्दों के मायने तलाश रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

china fake office trend
चीन में बढ़ रहा अजीब ट्रेंड, जॉब नहीं फिर भी ऑफिस जाते हैं युवा, हर दिन देनी पड़ती है फीस 
Libya Releases Lion on Worker, Man Terrified
ऐसी बेरहमी! मालिक ने अपने नौकर पर छोड़ दिया शेर, शख्स डर से कांपने लगा, Video 
Japan anti-cheating bra, viral video,
वायरल हुआ 'एंटी-चीटिंग ब्रा'… फिंगरप्रिंट से ही खुलने वाले प्रोडक्ट पर लोग कन्फ्यूज, क्या है सच 
Delhi Metro turns wrestling ring as two women fight
ये दिल्ली मेट्रो या WWE का रिंग? दो महिलाएं भिड़ीं, बाल नोचते हुए वीडियो वायरल 
woman-divorces-husband-after-accident-marries-man-cares
पति अपाहिज हुआ तो बीवी ने लिया तलाक... रचाई दूसरी शादी, अब नए पार्टनर संग मिलकर रखती ख्याल 

इसके अलावा एक और टोपी का जिक्र हो रहा है, जिसपर ‘Trump 2028’ भी छपा है. अब दोनों ही टोपी पर लिखी बातों पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. ‘Trump 2028’ को लेकर कुछ लोगों का मानना  यह सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि सीधा राजनीतिक संदेश है कि ट्रंप 2028 में भी चुनावी मैदान में उतरने का इशारा कर रहे हैं.यानी यह संदेश अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन को चुनौती देता है, जो किसी भी व्यक्ति को दो बार से अधिक राष्ट्रपति बनने से रोकता है.

Advertisement

लोगों की राय

अमेरिका में उनके इस शौक को लेकर जमकर आलोचना हो रही है.एक अमेरिकन ने सोशल मीडिया पर लिखा-दुनिया के नेताओं के सामने ट्रंप का 'मेड इन चाइना' टोपी वाला मंदिर दिखाना, इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि वो अब वैश्विक स्तर पर मजाक और शर्मिंदगी का कारण बन चुके हैं.

 

इस टोपी ने राजनीति में गर्मागर्मी और सोशल मीडिया पर मीम्स दोनों को जन्म दिया है. एक सर्वे के मुताबिक, 49% रिपब्लिकन समर्थक मानते हैं कि ट्रंप तीसरे कार्यकाल के लिए योग्य हैं. वहीं डेमोक्रेट्स इसे असंवैधानिक बताकर विरोध जता रहे हैं. ट्रंप की यह नई टोपी अब सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं रही, बल्कि राजनीति का नया हथियार बन गई है. यह उनके ब्रांड की पहचान है, उनके समर्थकों का उत्साह है और उनके विरोधियों के लिए बड़ा सिरदर्द भी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement