डोनाल्ड ट्रंप की नई टोपी की क्यों हो रही है इतनी चर्चा, आखिर उस पर ऐसा क्या लिखा है?

अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. कभी अपने बयानों की वजह से, कभी अपने फैसलों की वजह से, तो कभी दुनिया पर टैरिफ थोपने की वजह से. इस बार वह चर्चा में हैं अपनी टोपी को लेकर. उनकी लाल ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) वाली टोपी तो पहले से ही पहचान बन चुकी है, लेकिन अब उनकी नई टोपी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है.
टोपी पर लिखा क्या है?
नई लाल टोपी पर बड़े अक्षरों में लिखा है – ‘Trump Was Right About Everything’, यानी ‘ट्रंप हर चीज पर सही थे’. 22 अगस्त 2025 को ट्रंप ने यह टोपी पहनकर 2026 फीफा विश्व कप ड्रॉ की घोषणा की थी. तभी से लोग टोपी पर लिखे इन शब्दों के मायने तलाश रहे हैं.
इसके अलावा एक और टोपी का जिक्र हो रहा है, जिसपर ‘Trump 2028’ भी छपा है. अब दोनों ही टोपी पर लिखी बातों पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. ‘Trump 2028’ को लेकर कुछ लोगों का मानना यह सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि सीधा राजनीतिक संदेश है कि ट्रंप 2028 में भी चुनावी मैदान में उतरने का इशारा कर रहे हैं.यानी यह संदेश अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन को चुनौती देता है, जो किसी भी व्यक्ति को दो बार से अधिक राष्ट्रपति बनने से रोकता है.
लोगों की राय
अमेरिका में उनके इस शौक को लेकर जमकर आलोचना हो रही है.एक अमेरिकन ने सोशल मीडिया पर लिखा-दुनिया के नेताओं के सामने ट्रंप का 'मेड इन चाइना' टोपी वाला मंदिर दिखाना, इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि वो अब वैश्विक स्तर पर मजाक और शर्मिंदगी का कारण बन चुके हैं.
इस टोपी ने राजनीति में गर्मागर्मी और सोशल मीडिया पर मीम्स दोनों को जन्म दिया है. एक सर्वे के मुताबिक, 49% रिपब्लिकन समर्थक मानते हैं कि ट्रंप तीसरे कार्यकाल के लिए योग्य हैं. वहीं डेमोक्रेट्स इसे असंवैधानिक बताकर विरोध जता रहे हैं. ट्रंप की यह नई टोपी अब सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं रही, बल्कि राजनीति का नया हथियार बन गई है. यह उनके ब्रांड की पहचान है, उनके समर्थकों का उत्साह है और उनके विरोधियों के लिए बड़ा सिरदर्द भी.