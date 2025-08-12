दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में लड़कियों ने गाया सैयारा, अब जमकर हो रहा शेयर... वीडियो वायरल

सैयारा फिल्म और उसके गाने इन दिनों काफी चर्चा में है. इस मूवी से रिलेटेड काफी वीडियो हमें सोशल मीडिया पर वायरल देखने को मिल रहे हैं. सैयारा मूवी को रिलीज हुए लगभग एक महीने होने को है, लेकिन यह अभी भी लोगों में काफी चर्चित बनी हुई है. सैयारा फिल्म के प्रति लोगों की दिवानगी के वीडियो आपने भी खूब देखे होंगे, ऐसा ही एक वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी सामने आया है.

वायरल वीडियो को लोग कर रहे पसंद

ऐसा ही एक वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियां सैयारा फिल्म का गाना गा रही हैं. वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद बड़ी संख्या में इसे शेयर कर रहे हैं. वीडियो में क्राउड भी गाने का आनंद ले रहा है और स्टूडेंट्स उस मोमेंट को रिकार्ड करते दिखाई दे रहे हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी की वीडियो वायरल

यह वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज का है. वीडियो में दिख रहा है कि 6-7 लड़कियां एक पेड़ के नीचे गाना गा रही हैं और उनके आसपास काफी स्टूडेंट जमा हैं. जब ये लड़कियां गाना शुरू करती हैं तो उसके बाद दूसरी गर्ल्स भी इस गाने को गाना शुरू कर देती है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर Sirat नाम के यूजर ने शेयर किया है.

दर्शक दे रहे प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो को देखने वाले कुछ दर्शक कह रहे हैं कि सैयारा मूवी की एक्टर अनीत पड्डा भी इसी कॉलेज से पढ़ चुकी हैं, सैयारा को गाने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती है. लोग इस वायरल वीडियो पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

