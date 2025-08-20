ड्राइविंग का शौक था... तो बेंगलुरु की ये महिला बन गई ऑटो ड्राइवर! वीडियो वायरल

बेंगलुरु की एक महिला इन दिनों ऑटो चलाने की वजह से चर्चा में है. खास बात ये है कि ये महिला किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि अपने शौक की वजह से ऐसा कर रही है. महिला का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऑटो चला रही है और बता रही है कि वो अपने शौक की वजह से ऐसा करती है.

यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तमन्ना तनवीर के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के शुरुआत में महिला बताती है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि यह बेंगलुरू में हो रहा है. वीडियो में महिला कहती है कि जब मुझे रैपिडो, उबर, या ओला (जो राइड शेयर सेवाएं देती हैं) नहीं मिल पा रही थी, उस वक्त मैंने एक महिला को ऑटोरिक्शा चलाते हुए देखा.

वीडियो में आगे महिला बताती है कि यह पहली बार था, जब मैं किसी यंग महिला ऑटो ड्राइवर के साथ बैठी और यह सब देखकर मैंने ऑटो चला रही महिला से कुछ सवाल पूछने का सोचा. इस दौरान ऑटो चला रही महिला अपना नाम सफूरा बताती है और कहती है कि उसे कार, ऑटो, बाइक जैंसी सारी चीजें चलाना काफी पसंद है.

वह आगे बताती है कि ऑटो खरीदना उसके बजट में था, मेरे पास अभी कोई कार या और कुछ खरीदने का बजट नहीं था, इसलिए मैंने सोचा मुझे पहले ऑटो ही चलाना चाहिए. महिला बताती है, 'मैं फ्यूचर में इन सब चीजों को लेने का विचार करुंगी. मैं जो भी काम कर रही हूं, उसमें मुझे सोमवार को अपने काम पर नहीं लौटना होता है.'

वह यह काम करके अपने हर एक दिन से काफी खुश है. जब महिला से पूछा जाता है कि महिला के घरवाले इस विषय में क्या कहते हैं तो ऑटो चला रही महिला बताती है कि मेरी मां मुझे जानती है, शुरू में मां को मेरे इस फैसले से थोड़ा-सा डर लगना आम बात थी, लेकिन वो जानती हैं कि मैं काफी बहादुर लड़की हूं और मैं कोई भी चीज हैंडल कर सकती हूं.

लोग कमेंट में बता रहे हैं ये बातें

लोग वीडियो पर कमेंट में महिला के इस कदम को गर्व की बात बता रहे हैं. कुछ यूजर महिला की ऑटो में राइड लेने की इच्छा की कामना कर रहे हैं. लोग महिला के इस शौक को पूरा करने की चाह को काफी पसंद करते दिखाई दे रहे हैं.

