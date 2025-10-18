scorecardresearch
 

Feedback

चलती ट्रेन के गेट पर रेलकर्मी ने फोड़ा नारियल, वायरल Video पर छिड़ी ऑनलाइन बहस

इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो ने इन दिनों लोगों लोगों के बीच एक बहस छेड़ दी है कि चलती ट्रेन की गेट पर पानी डालकर नारियल फोड़ना सही है या एक रिवाज का हिस्सा.

Advertisement
X
ट्रेन के गेट पर नारियल फोड़ता दिखा शख्स (Photo - X/@@Ilyas_SK_31)
ट्रेन के गेट पर नारियल फोड़ता दिखा शख्स (Photo - X/@@Ilyas_SK_31)

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स चलती ट्रेन के गेट पर पानी डालकर नारियल फोड़ता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि वह शख्स रेलकर्मी है. अब इस वायरल वीडियो को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Ilyas_SK_31 नाम के हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है. वीडियो में एक शख्स चलती ट्रेन के गेट पर पानी डालकर नारियल फोड़ता दिख रहा है.  यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया है कि ऐसा करने वाला शख्स रेलवे कर्मी है. 

कुछ लोगों ने की कार्रवाई की मांग
नारियल फोड़ने वाले वीडियो के साथ ही एक और वीडियो कोलेब किया गया है. इसमें एक और शख्स ट्रेन के अंदर पूजा-आरती करता दिख रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले यूजर ने लिखा है कि ट्रेन धीरे-धीरे चलती है और वो दरवाज़े पर पानी डालकर नारियल फोड़ता है  ठीक वहीं जहां से यात्री चढ़ते हैं इसी तरह ट्रेन में आरती करते हुए भी वीडियो मिलेंगे. ज़रा सोचिए, अगर कोई भागता यात्री फिसल जाए तो दुर्घटना हो सकती है.

Advertisement

वहीं कई यूजर्स ने इसे एक शुभ परंपरा का हिस्सा बताया
इस वीडियो पर कमेंट करने वाले यूजर्स दो हिस्सों में बंटे दिखे. कुछ लोगों ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही. वहीं कुछ लोगों ने बताया कि ये एक पेंट्री कार है. ट्रेन जब चलती है तो उसके उद्घाटन के लिए रेलकर्मी नारियल फोड़ते हैं. इस डिब्बे के गेट से कोई यात्री आना जाना नहीं करता है. ट्रेन के पेंट्रीकार के गेट पर नारियल फोड़कर उसका उद्घाटन करना शुभ माना जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

indian-engineer-shares-inside-life-of-facebook-london-office
7 स्टार होटल जैसा ऑफिस! भारतीय इंजीनियर ने दिखाई लंदन की लग्जरी वर्क लाइफ 
dubai viral video
दुबई में कैसी दिख रही है दिवाली की रौनक, भारतीय इनफ्लुएंसर ने दिखाया नजारा 
IBPS की वेबसाइट (ibps.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क: SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए ₹175 और अन्य के लिए ₹850 है. (Photo: https://www.ibps.in/)
IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी, ibps.in पर जाकर करें चेक 
woman-at-funeral-used-dead-mans-thumbprint-to-commit-forgery
श्रद्धांजलि देने पहुंची महिला ने शव के अंगूठे से लगवाए दस्तखत, करोड़ों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया 
एक कर्मचारी के कंजंक्टिवाइटिस के दौरान मैनेजर ने अमानवीय व्यवहार किया, जिससे वह तनाव में रहा. (Photo: LinkedIN/@Sai AbhishekSai Abhishek)
आंखों से खून आने पर भी मैनेजर ने कहा-छुट्टी के लिए एचआर से बात करो 

 

वीडियो को लेकर दो हिस्सों में बंटे दिखे यूजर्स
कुछ लोगों ने ये तर्क दिया कि गेट के बगल में ही बेसिन लगा होता है और वहां नीचे इससे ज्यादा पानी गिरा होता है. तब कोई दुर्घटना नहीं होती है. अगर कोई किसी शुभ काम के लिए गेट पर नारियल फोड़ रहा है तो इससे दुर्घटना होने लगी. इस तरह से काफी लोगों ने इस वायरल वीडियो पर अपने-अपने तर्क देते हुए इस घटना का समर्थन और इसके खिलाफ अपनी प्रतिक्रिएं दी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement