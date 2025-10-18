चलती ट्रेन के गेट पर रेलकर्मी ने फोड़ा नारियल, वायरल Video पर छिड़ी ऑनलाइन बहस

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स चलती ट्रेन के गेट पर पानी डालकर नारियल फोड़ता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि वह शख्स रेलकर्मी है. अब इस वायरल वीडियो को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Ilyas_SK_31 नाम के हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है. वीडियो में एक शख्स चलती ट्रेन के गेट पर पानी डालकर नारियल फोड़ता दिख रहा है. यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया है कि ऐसा करने वाला शख्स रेलवे कर्मी है.

जीवन सिंह तोमर नाम का व्यक्ति जो एक रेलवे कर्मचारी है, सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स बनाता है जिसमें ट्रेन धीरे-धीरे चलती है और वो दरवाज़े पर पानी डालकर नारियल फोड़ता है ठीक वहीं जहां से यात्री चढ़ते हैं इसी तरह ट्रेन में आरती करते हुए भी वीडियो मिलेंगे । ज़रा सोचिए, अगर कोई भागता… pic.twitter.com/a2KvJY8My6 — Ilyas (@Ilyas_SK_31) October 16, 2025

कुछ लोगों ने की कार्रवाई की मांग

नारियल फोड़ने वाले वीडियो के साथ ही एक और वीडियो कोलेब किया गया है. इसमें एक और शख्स ट्रेन के अंदर पूजा-आरती करता दिख रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले यूजर ने लिखा है कि ट्रेन धीरे-धीरे चलती है और वो दरवाज़े पर पानी डालकर नारियल फोड़ता है ठीक वहीं जहां से यात्री चढ़ते हैं इसी तरह ट्रेन में आरती करते हुए भी वीडियो मिलेंगे. ज़रा सोचिए, अगर कोई भागता यात्री फिसल जाए तो दुर्घटना हो सकती है.

Advertisement

वहीं कई यूजर्स ने इसे एक शुभ परंपरा का हिस्सा बताया

इस वीडियो पर कमेंट करने वाले यूजर्स दो हिस्सों में बंटे दिखे. कुछ लोगों ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही. वहीं कुछ लोगों ने बताया कि ये एक पेंट्री कार है. ट्रेन जब चलती है तो उसके उद्घाटन के लिए रेलकर्मी नारियल फोड़ते हैं. इस डिब्बे के गेट से कोई यात्री आना जाना नहीं करता है. ट्रेन के पेंट्रीकार के गेट पर नारियल फोड़कर उसका उद्घाटन करना शुभ माना जाता है.

वीडियो को लेकर दो हिस्सों में बंटे दिखे यूजर्स

कुछ लोगों ने ये तर्क दिया कि गेट के बगल में ही बेसिन लगा होता है और वहां नीचे इससे ज्यादा पानी गिरा होता है. तब कोई दुर्घटना नहीं होती है. अगर कोई किसी शुभ काम के लिए गेट पर नारियल फोड़ रहा है तो इससे दुर्घटना होने लगी. इस तरह से काफी लोगों ने इस वायरल वीडियो पर अपने-अपने तर्क देते हुए इस घटना का समर्थन और इसके खिलाफ अपनी प्रतिक्रिएं दी.

---- समाप्त ----