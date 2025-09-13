मोनालिसा की तस्वीर उतरी ऑमलेट पर, कलाकार ने तवे पर रच दिया मास्टरपीस, Video

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.वीडियो में एक कलाकार अपनी कला का ऐसा नमूना दिखाता है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. आमतौर पर पेंटिंग कैनवस पर बनाई जाती है, लेकिन इस कलाकार का कैनवस बना एक फ्राइपेन और उसकी रंगत बना एक अंडा.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कलाकार पहले अंडे को तोड़कर जर्दी अलग करता है. जर्दी से वह मशहूर पेंटिंग मोनालिसा का स्केच बनाना शुरू करता है. धीरे-धीरे वह पूरा आउटलाइन तैयार कर लेता है. इसके बाद वह अंडे का सफेद हिस्सा डालकर तस्वीर को आकार देता है. नतीजा ऐसा निकलता है कि फ्राइपेन पर बनी मोनालिसा को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.

सोशल मीडिया पर मिला प्यार

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था और इसे कैप्शन दिया गया-'ऑमलेट दा विंची' देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और अब तक दो करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

लोग इस अनोखी कला पर लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ओह माय गॉड! यह तो नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी है. दूसरे ने कहा कि आपने तो ऑमलेट आर्ट का नया ट्रेंड शुरू कर दिया.एक और यूजर ने मजाक में लिखा कि जब कोई कहे कि शेफ भी कलाकार होता है, तो इसका मतलब यही होता है.

देखें वीडियो



हालांकि यह क्रिएटिविटी का एक अलग अंदाज़ है. आपने कॉफी के झाग में कार्टून या चेहरा बनाने वाले वीडियो भी देखे होंगे, जिसे लट्टे आर्ट कहा जाता है. जापान और कोरिया में यह खूब वायरल ट्रेंड है. इसी तरह फल पर डिजाइन बनाने का चलन भी तेजी से बढ़ा है, जहां तरबूज, खरबूजा या पपीते को काटकर उन पर फूलों या जानवरों की आकृतियां बनाई जाती हैं.

