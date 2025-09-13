scorecardresearch
 

Feedback

मोनालिसा की तस्वीर उतरी ऑमलेट पर, कलाकार ने तवे पर रच दिया मास्टरपीस, Video

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है. इसमें एक कलाकार अपनी अनोखी कला से लोगों को चकित कर रहा है, मंच कोई स्टूडियो या कैनवस नहीं, बल्कि एक फ्राइपेन है. और उसकी कला की कलम है-एक अंडा.

Advertisement
X
इस वीडियो को दो करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है (Photo:artisticeasel/Instagram)
इस वीडियो को दो करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है (Photo:artisticeasel/Instagram)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.वीडियो में एक कलाकार अपनी कला का ऐसा नमूना दिखाता है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. आमतौर पर पेंटिंग कैनवस पर बनाई जाती है, लेकिन इस कलाकार का कैनवस बना एक फ्राइपेन और उसकी रंगत बना एक अंडा.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कलाकार पहले अंडे को तोड़कर जर्दी अलग करता है. जर्दी से वह मशहूर पेंटिंग मोनालिसा का स्केच बनाना शुरू करता है. धीरे-धीरे वह पूरा आउटलाइन तैयार कर लेता है. इसके बाद वह अंडे का सफेद हिस्सा डालकर तस्वीर को आकार देता है. नतीजा ऐसा निकलता है कि फ्राइपेन पर बनी मोनालिसा को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.

सोशल मीडिया पर मिला प्यार

सम्बंधित ख़बरें

doctor with nurse during surgery
सर्जरी के बीच नर्स से रोमांस करने लगा पाकिस्तानी डॉक्टर, UK कोर्ट पहुंचा मामला 
Women shopping at electrical appliances store
'प्रेग्नेंट होने पर माइक्रोवेव फ्री....' ऑफर से मचा बवाल, भड़की महिलाओं ने जताई नाराजगी 
Delhi woman Uber ride, worst Uber experience
बीमार मां को अस्पताल ले जा रही थी बेटी, उबर ड्राइवर की हरकत ने बढ़ाई मुश्किलें 
spine-surgery-6-hour-operation-before-after-xray-photos-go-viral
6 घंटे की सर्जरी में सीधी हुई टेढ़ी रीढ़, वायरल हुईं X-ray तस्वीरें 
bengaluru-tenant-claims-huge-water-bill-shares
2 लोगों का घर और 1.65 लाख लीटर पानी का बिल..., किराएदार ने सुनाई आपबीती 

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था और इसे कैप्शन दिया गया-'ऑमलेट दा विंची' देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और अब तक दो करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

लोग इस अनोखी कला पर लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ओह माय गॉड! यह तो नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी है. दूसरे ने कहा कि आपने तो ऑमलेट आर्ट का नया ट्रेंड शुरू कर दिया.एक और यूजर ने मजाक में लिखा कि जब कोई कहे कि शेफ भी कलाकार होता है, तो इसका मतलब यही होता है.

Advertisement

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @artisticeasel


हालांकि यह क्रिएटिविटी का एक अलग अंदाज़ है. आपने कॉफी के झाग में कार्टून या चेहरा बनाने वाले वीडियो भी देखे होंगे, जिसे लट्टे आर्ट कहा जाता है. जापान और कोरिया में यह खूब वायरल ट्रेंड है. इसी तरह फल पर डिजाइन बनाने का चलन भी तेजी से बढ़ा है, जहां तरबूज, खरबूजा या पपीते को काटकर उन पर फूलों या जानवरों की आकृतियां बनाई जाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement