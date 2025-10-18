महिला जेलर को था ड्रग डीलर से प्यार, जाना पड़ा जेल... अब की है ये डिमांड

महिला जेल अधिकारी को जेल में बंद ड्रग डीलर से प्यार हो गया. जब इस संबंध का खुलासा हुआ तो महिला जेलर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उसे 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई. अब महिला जेलर ने जेल से जुड़ी नौकरी के कानून में बदलाव की मांग की है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, मॉर्गन फर्र वर्नी नाम की महिला जेलर को दक्षिण यॉर्कशायर के जेल लिंडहोल्म में बंद ड्रग डीलर जॉर्डन रोड्स के साथ रिश्ता रखने की बात स्वीकर करने के बाद 10 महीने की जेल हुई थी. दोनों को सीसीटीवी में एक अलमारी के पीछे छिपते हुए पकड़ा गया था.

भावनात्मक रूप से हुई थी छेड़छाड़

महिला जेलर ने अब दावा किया है कि उसके साथ भावनात्मक रूप से छेड़छाड़ की गई थी. उन्होंने अब जेल की नौकरी के लिए बने कानून में बदलाव की मांग की है. 25 साल की मॉर्गन फर्र वर्नी जेल अधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु को 25 वर्ष तक बढ़ाने के लिए एक अभियान का नेतृत्व कर रही हैं.

जेल की नौकरी के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल करने की मांग

वर्तमान में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को भी जेलों में नौकरी मिल जाती है. क्योंकि, जेलर बनने के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 17 वर्ष है. यॉर्कशायर लाइव की रिपोर्ट के अनुसार , उन्होंने एक परिवर्तन याचिका में लिखा है कि जब मैं पहली बार जेल सेवा में शामिल हुई थी, तब मेरी उम्र काफी कम थी. मैं खुद को साबित करने, दूसरों की मदद करने और अपना करियर बनाने के लिए उत्सुक थी.

कम उम्र में जेलर बनने से इमोशनली चूक की बनी रहती है गुंजाइश

उन्होंने बताया कि जेल में भावनात्मक रूप से अस्थिर वातावरण होता है, जो लोगों को इमोशनली बदल सकता है. कोई भी आपके साथ भावनात्मक रूप से खेल सकता है. जेल मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से भरा होता है. इससे निपटने में अनुभवी पेशेवर भी संघर्ष करते हैं. ऐसे में कम उम्र में जेलर बनने पर इमोशनली चूक होने की गुंजाइश बनी रहती है.

उन्होंने कहा कि जब मुझे जेल की नौकरी मिली. तब मैं भोली थी. मुझे यह समझ नहीं आया था कि भावनात्मक हेरफेर और मनोवैज्ञानिक दबाव किसी व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं. मेरे साथ चालाकी से और सूक्ष्मता से तब तक छेड़छाड़ की गई जब तक कि मैं उन सीमाओं को नहीं देख पाई जिन्हें मैं पार कर रही थी.

22-23 साल की उम्र में कोकीन डीलर के प्यार में पड़ गई थी महिला जेलर

फर्र वर्नी को जनवरी 2023 में हिरासत में लिया गया था. जब उसने कबूल किया कि उसे रोड्स से प्यार हो गया था. जमानत पर रिहा होने के बावजूद, उसने 30 साल के कोकीन डीलर के साथ संबंध बनाए रखा तथा रोड्स की जेल की कोठरी में उसने काफी रोमांटिक समय बिताया. वहां से उसके रोमांटिक पत्र और तस्वीरें भी मिलीं. फर्र वर्नी जेल अधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु को 25 वर्ष तक बढ़ाने के लिए अभियान चला रही हैं. इसका उद्देश्य अपरिपक्व निर्णयों के कारण कैदियों के साथ अनुचित संबंधों के जोखिम को कम करना है.

अकेला नहीं है वर्नी का मामला

वर्नी ने ज़ोर देकर कहा कि उनकी स्थिति अकेली नहीं है. मेरा अनुभव अनोखा नहीं है. अन्य लोग भी इसी तरह प्रभावित हुए हैं, लेकिन शर्म या डर के कारण चुप रहे हैं. मेरे जैसे ही हालात से गुज़रे कई अन्य युवाओं से बात करने के बाद, यह देखने के बाद कि किस तरह उनका जीवन बर्बाद हो गया है, या हो जाएगा - मैं अब और चुप नहीं रह सकती.

इस मई में उसे 10 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई. ऐसे कई मामले सामने आए हैं. जहां जेल अधिकारियों ने कैदियों के साथ अंतरंग संबंध बनाए हैं. इनमें 23 वर्षीय मेगन ब्रीन और एचएमपी वैंड्सवर्थ की लिंडा डी सूसा अब्रेउ के मामले भी शामिल हैं

