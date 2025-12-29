scorecardresearch
 
UAE में भारतीय छात्रा की अचानक मौत, 17 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट

शारजाह इंडियन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा आइशा मरियम का कार्डियक अरेस्ट से अचानक निधन हो गया. पूरी तरह स्वस्थ बताई जा रही छात्रा की मौत से स्कूल और भारतीय समुदाय सदमे में है.

आइशा कक्षा 11 की छात्रा थीं (Photo: Pexel)
शारजाह से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. शारजाह इंडियन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा आइशा मरियम का गुरुवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. आइशा भारतीय मूल की छात्रा थीं और अपने परिवार के साथ यूएई में रह रही थीं. उनके अचानक चले जाने से पूरा स्कूल समुदाय सदमे और गहरे शोक में डूब गया है, खासकर ऐसे समय में जब ज़्यादातर शिक्षक और छात्र छुट्टियों पर हैं.

गल्फ न्यूज के मुताबिक,  आइशा कक्षा 11 की छात्रा थीं. उनके असामयिक निधन ने शिक्षकों, सहपाठियों और परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है. स्कूल प्रशासन के मुताबिक, वह स्कूल की सबसे होनहार छात्राओं में से एक थीं.स्कूल के प्रिंसिपल प्रमोद महाजन ने भारत से फोन पर गल्फ न्यूज से बातचीत में कहा कि वह हमारी सबसे होनहार छात्राओं में से एक थीं. बहुत अनुशासित, हमेशा मुस्कुराने वाली और बेहद शालीन. इस खबर पर यकीन करना हमारे लिए बेहद मुश्किल है.

प्रिंसिपल ने बताया कि आइशा ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स जैसा कठिन स्ट्रीम चुना था और पढ़ाई के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी लगातार शानदार प्रदर्शन करती थीं.उन्होंने कहा कि वह बेहद सक्रिय थीं, बौद्धिक रूप से मजबूत थीं और स्कूल के हर कार्यक्रम में आगे रहती थीं. उनके खिलाफ कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई.

कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी

स्कूल प्रशासन के अनुसार, आइशा के मेडिकल रिकॉर्ड में किसी भी तरह की बीमारी का कोई उल्लेख नहीं था.प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल के मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक वह पूरी तरह स्वस्थ थीं. इतनी कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट की खबर ने हमें और ज्यादा झकझोर दिया है.

खिलाड़ी और कलाकार भी थीं आइशा

वाइस प्रिंसिपल शिफीना नज़रुद्दीन ने स्कूल समुदाय की ओर से शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा पूरा स्कूल परिवार इस नुकसान से बेहद दुखी है. हम इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़े हैं. ईश्वर परिवार और प्रियजनों को इस गहरे दुख को सहने की शक्ति दे.

