ट्रेन एवरेज क्या देती है... लड़के ने चिल्लाकर लोको पायलट से पूछा, मिला ऐसा जवाब

इन दिनों इंटरनेट पर कुछ भी वायरल होता रहता है. हर दिन लोग काफी सारे कंटेंट, पोस्ट, रील्स, वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं. इनमें से कुछ ऐसे मजेदार वीडियो होते हैं जो बरबस आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं.

ऐसा ही एक मजेदार रील इन दिनों खूब वायल हो रहा है. इसमें कुछ लड़के लोको पायलट से ट्रेन का एवरेज पूछते दिख रहे हैं. इस पर डीजल इंजन ड्राइवर भी ऐसा जवाब देते हैं कि लड़के एवरेज का कैलकुलेशन करते रह जाते हैं.

लड़कों ने रेल इंजन ड्राइवर से पूछा ट्रेन का एवरेज

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @pohtatoxchipz नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - तेल वो डलवा रहे हैं, टेंशन मुझे हो रही है. इस वीडियो में कुछ लड़के एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े दिखाई देते हैं.

इतने में एक लड़का पटरी पर खड़े इंजन में बैठे लोको पायलट से चिल्ला कर पूछता है - भैया ये एवरेज क्या देती है. चूंकि, इंजन की तेज आवाज में ट्रेन ड्राइवर को एक बार में कुछ सुनाई नहीं देता. फिर दोबारा चिल्ला कर पूछता है - भैया ये एवरेज क्या देती है.

रेलकर्मी ने उल्टे ले लिए मजे

इस पर लोके पायलट जवाब देते हैं - एक किलोमीटर चलने में 7 से 8 लीटर डीजल खर्च हो जाता है. ये सुनकर सभी लड़के हक्के-बक्के हो जाते हैं और उनका मुंह खुला रह जाता है. फिर सभी हंसने लगते हैं. उनमें से एक कहता है - यानी ट्रेन -8 का एवरेज देती है. लड़कों के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लगता है कि लोको पायलट ने उल्टे उनके ही मजे ले लिए.

ये मजेदार वीडियो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. वहीं रेल इंजन ड्राइवर और लड़कों की बातचीत को लेकर भी यूजर फनी रिएक्शंस दे रहे हैं. कुछ -8 की एवरेज वाली बात पर भी मजे लेते दिखे.

लोग कर रहे ऐसे मजेदार कमेंट्स

इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा है - 0.125 KM का एवरेज है. दूसरे यूजर ने लिखा भैया ने -8 एवरेज की बात कहकर मेरी जिंदगी का पूरा मैथ भुलवा दिया. एक अन्य ने लिखा है - किलोमीटर पर लीटर नहीं पर लीटर पर किलोमीटर है. ऐसे ही काफी सारे मजाकिया और मजेदार कमेंट लोगों ने किए हैं.

