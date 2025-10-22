'आपसे अमीर लोगों को दिक्कत है', ताज होटल में कुर्सी पर पालथी मारकर बैठी तो हुआ विवाद, महिला का Video वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला ने दावा किया है कि वह होटल ताज में डिनर के लिए पहुंची थीं और उनके बैठने के तरीके और पहनावे पर होटल के मैनेजर ने आपत्ति जताई. महिला ने होटल के इस रवैये के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए वहीं बैठकर एक वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर दिया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @SharmaShradha नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो के साथ एक लंबा-चौड़ा कैप्शन भी लिखा है. कैप्शन में लिखा है - एक आम इंसान, जो मेहनत करके, अपना पैसा कमा कर, अपनी इज्जत के साथ ताज होटल में आता है — उसे आज भी इस देश में जलील और अपमानित होना पड़ता है. और मेरी गलती क्या है? सिर्फ ये कि मैं बैठ गई एक “regular padmasana style” में? क्या ये मेरी गलती है कि ताज मुझे सिखा रहा है कि कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए?

एक आम इंसान, जो मेहनत करके, अपना पैसा कमा कर, अपनी इज़्ज़त के साथ ताज होटल में आता है — उसे आज भी इस देश में ज़लील और अपमानित होना पड़ता है।

और मेरी गलती क्या है? सिर्फ़ ये कि मैं बैठ गई एक “regular padmasana style” में?

क्या ये मेरी गलती है कि ताज मुझे सिखा रहा है कि कैसे बैठना… pic.twitter.com/vKBYjg8ltb — Shradha Sharma (@SharmaShradha) October 21, 2025

गुस्से में दिखी महिला

ये वीडियो शुरू होते ही एक महिला कहती दिखती हैं कि अभी मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है. मैं ताज होटल में हूं. अभी मेरी बहन आई हुई है. उसको लेकर यहां आई हुई हूं. बहुत मेहनत से पैसा कमाती हूं और उसके लिए दिवाली में कुछ किया नहीं तो सोचा होटल ताज लेकर चलूं और यहां पर डिनर करते हैं.

Advertisement

अमीर गेस्ट को थी समस्या

महिला ने दावा किया कि जब हमलोग यहां आए तो ताज के मैनेजर हमारे पास आए और कहा कि यहां एक गेस्ट को आपसे समस्या है. क्योंकि मैं ऐसे बैठी हुई हूं. फिर महिला ने दिखाया कि वह कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठी हुई थी. एक तरह से वह कुर्सी पर पालथी मारकर बैठे दिखी.

महिला ने दावा किया है कि मैनेजर ने उन्हें बताया कि यह एक फाइन डाइनिंग प्लेस है. यहां बहुत रिच लोग आते हैं. इसलिए आपको तरीके से बैठना चाहिए. यानी पैर को नीचे रखकर बैठना चाहिए और पैरों में क्लोज शूज या फुटवियर पहनना चाहिए.

चप्पल पहनने पर भी आपत्ति

फिर महिला ने अपने पैरों की तरफ दिखाया और बताया कि मैं कोल्हापुरी चप्पल पहनती हूं. अब इसमें क्या दिक्कत है. मैंने अपनी मेहनत से इसे खरीदकर, इसे पहना है और यहां आई हूं. मैं बहुत मेहनत करती हूं और अपने पैसे खर्चकर यहां आई हूं. ऐसे में मुझे ये कहना कि आपके चप्पल से, आपके बैठने के तरीके से लोगों को दिक्कत है. क्योंकि वे काफी अमीर लोग हैं और उनके क्लचर और क्लास से हमारा तौर-तरीका मेल नहीं खाता. ये कहां तक सही है.

मैनेजर के रवैये पर जताई आपत्ति

मुझे यहां ऐसा क्यों बताया जा रहा है. मैं बहुत मेहनत करती हूं और इस वजह से यहां पर हूं. इसके लिए मैं पैसे भी दे रही हूं. मैं किसी के लिए कैसे समस्या बन सकती हूं. मैंने तरीके का सलवार कुर्ती पहन रखी है. मैंने सही तरीके से कपड़े पहने हैं. इससे किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए. क्या समस्या हो सकती है. ऐसे में ताज होटल के मैनेजर कहते हैं कि आपसे लोगों को समस्या है.

Advertisement

मैं होटल ताज और रतन टाटा की बहुत इज्जत करती हूं. रतन टाटा हमारी कंपनी में इनवेस्टर भी हैं. फिर भी मैनेजर के इस रवैये और होटल ताज के इस व्यवहार से मैं बहुत दुखी और निराश हूं.

वीडियो पर ऑनलाइन बंटे दिखे यूजर्स

महिला के इस वीडियो पर लोग ऑनलाइन बंटे दिखे. कुछ लोगों ने महिला का पक्ष लेते हुए होटल ताज के स्टाफ के इस व्यवहार को सही नहीं ठहराया. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हर एक होटल या डाइनिंग प्लेस का एक मैनेर और तौर-तरीका होता है. उसे फॉलो करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए.

---- समाप्त ----