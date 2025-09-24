स्वीडन से अमेरिका काम करने जाती है ये नर्स, फ्लाइट से करती है आना-जाना

एक महिला स्वीडन से अमेरिका काम करने जाती हैं. वह अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करती हैं. इस जॉब के लिए वह प्लेन से 8 हजार किलोमीटर की यात्रा करती हैं. महीने के 10 दिन वह अमेरिका में रहती हैं. बाकी दिन वह अपने परिवार के साथ स्वीडन में बिताती हैं.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, एक बच्चे की मां एल रेफाई अमेरिका के एक एनआईसीयू में नर्स हैं. वह न तो स्थायी तौर पर अमेरिका में रहती हैं और न स्वीडन में. वह प्लेन से स्वीडन से अमेरिका आना-जाना करती हैं. अमेरिका में वह 10 दिन काम करती हैं. फिर 20 दिन स्वीडन में रहती हैं.

10 दिनों की कमाई में निकल जाता है पूरे महीने का खर्च

रेफाई ने बताया कि अमेरिका में सिर्फ 10 दिन काम करने से उसकी इतनी कमाई हो जाती है कि स्वीडन में वह अपने महीने के बिलों का भुगतान आराम से कर लेती हैं और प्लेन से आने-जाने और अमेरिका में रहने का खर्च भी निकाल लेती हैं.

उन्होंने कहा कि सुनने में भले ये रोमांचक लगता हो कि हर महीने फ्लाइट से अमेरिका जाकर नौकरी करना और फिर वापस स्वीडन आकर रहना.हर कोई सोचता है कि दो देशों के बीच जीवन एक सपना है, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि ऐसा नहीं है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं अपने अनुभव

32 साल की एल रेफाई ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने दोहरे जीवन के अनुभव साझा करती रहती हैं. उन्होंने बताया कि कैसे दो महाद्वीपों में रहने की अपने कुछ नुकसान भी हैं. इसमें लगातार नौ घंटे के समय के गैप की मुश्किल भरपाई, दोनों जगहों पर प्रियजनों से अलग-थलग रहना और किसी भी स्थान पर 100% घर जैसा महसूस नहीं करना शामिल हैं.

लगातार यात्रा के थोड़े नुकसान भी हैं

उन्होंने बताया कि दुर्भाग्यवश लगातार यात्रा करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. इससे अक्सर लंबी अवधि की नौकरी करने वालों को बहुत अधिक समय और धन की हानि होती है. फिर भी 9 से 5 बजे की नौकरी करने वाले लोगों का दावा है कि इससे मिलने वाले लाभ इन सब परेशानियों की भरपाई कर देते हैं.

एल रेफाई का भी कुछ ऐसा ही मानना है. उन्होंने कहा कि के यूरोप से अमेरिका तक नियमित रूप से यात्रा करने के निर्णय में पैसा भी एक बड़ी वजह है. उन्हें आने जाने के लिए प्रत्येक उड़ान पर 450 डॉलर का खर्च आता है.

दोनों देशों में रहने का आराम से निकल जाता है खर्च

बिजनेस इनसाइडर के अनुसार, रफाई और उनके पति ने अपनी बेटी के साथ स्वीडन में एक अपार्टमेंट लिया है. इसका किराया किराया 1,500 डॉलर प्रति माह से भी कम है और कार के रखरखाव और ईंधन भरने के बजाय, यह कपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके पैसे बचाती है.

Advertisement

काम के सिलसिले में अमेरिकी धरती पर वापस आने पर, एल रेफाई सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के एक अस्पताल में नर्सिंग शिफ्टों की एक चेन में 10 दिन बिताती हैं. काम के दौरान, वह एक सहकर्मी से 50 डॉलर प्रति रात के हिसाब से एक कमरा किराए पर लेती हैं. ऐसे में 10 दिनों के लिए रहने का खर्च सिर्फ 500 डॉलर होता है और आने जाने में 450 डॉलर.

एल रेफाई ने बताया कि अमेरिका में 10 दिनों का वेतन इतना होता है कि वह आराम से स्वीडन के घर का किराया, वहां रहने के अन्य बिल, अमेरिका आने-जाने और वहां रहने का खर्च निकाल लेती है.

10 दिनों के बाद लगातार 20 दिन घर पर रहती है

एल रेफाई ने बताया कि इसके बाद कल्पना कीजिए कि लगातार 10 दिन काम करने के बाद मुझे तीन हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है. ऐसे में मुझे लगता है जैसे मैं घर पर ही रह रही हूं और मैं जो चाहे करने के लिए आजाद हूं. यह ऐसी चीज है जो कोई भी 9 से 5 वाली नौकरी मुझे कभी नहीं दे सकती.

वह मानती हैं कि इतनी दूरी की यात्रा करके यह जॉब करना बिलकुल भी परेशानी वाला नहीं है. क्योंकि इससे मुझे वर्क लाइफ बैलेंस का महत्वपूर्ण लाभ मिलता है.

---- समाप्त ----