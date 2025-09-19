scorecardresearch
 

जॉब से परेशान महिला को आया आइडिया, बदली जिंदगी… वायरल हुई कहानी

कॉर्पोरेट दुनिया में जिंदगी जी रही सुसान का हाल भी हर उस शख्स जैसा था, जो लगातार डेडलाइन्स और स्ट्रेस से जूझता है. लेकिन एक आइडिया ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दीय आज वह बिल्कुल नए अंदाज में सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं.

डॉक्टर की चेतावनी के बाद सुसान ने तय किया कि अब वह इस भागदौड़ से दूर होंगी (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
अमेरिका के कैलिफोर्निया की कॉर्पोरेट दुनिया में जिंदगी जी रही सुसान का हाल हर उस इंसान जैसा था, जो लगातार डेडलाइन्स और स्ट्रेस से जूझता है. सोशल मीडिया पर @whatsusandoes नाम से मशहूर सुसान सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थीं. उनकी रोजमर्रा की लाइफ इतनी भागदौड़ भरी थी कि वे लंच के लिए भी मुश्किल से 20 मिनट निकाल पाती थीं, और तब भी उन्हें अपराधबोध होता था.

जब स्ट्रेस ने पहुंचा दिया अस्पताल

काम का दबाव इतना बढ़ गया कि एक दिन सुसान को सीधे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होना पड़ा. डॉक्टर ने साफ चेतावनी दी कि अगर यही हाल रहा तो आपकी जिंदगी छोटी हो सकती है. मैंने आप जैसे लोगों को देखा है, कुछ तो मर भी गए। आपको अपनी नौकरी पर दोबारा सोचना चाहिए. इस नसीहत ने सुसान की सोच पूरी तरह बदल दी.

एक साल का ब्रेक, जो बना नया जीवन

डॉक्टर की चेतावनी के बाद सुसान ने तय किया कि अब वह इस भागदौड़ से दूर होंगी. उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सोचा कि सिर्फ एक साल के लिए दुनिया घूमकर देखेंगी, लेकिन यह ब्रेक उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. देखते-देखते दस साल बीत गए और आज सुसान वियतनाम के तटीय शहर दा नांग में बस चुकी हैं.

अमेरिका से सस्ता और आसान जीवन

बता दें, वियतनाम की जिंदगी अमेरिका के मुकाबले काफी अलग है. वहां का खर्च भी कम है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में वियतनामी करेंसी काफी कमजोर है. यही वजह है कि सुसान को वहां बसने और जीवन आराम से चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई.

वियतनाम में सुकून और नया नजरिया

दा नांग की रंगीन संस्कृति, समुद्र किनारे की शांत लाइफ और आरामदायक वातावरण ने सुसान को वही दिया, जिसकी उन्हें तलाश थी...सांस लेने की आजादी. अब उनकी दिनचर्या में हेल्दी खाना, अच्छे दोस्त और रोज के छोटे-छोटे एडवेंचर शामिल हैं. सुसान कहती हैं कि वियतनाम ने मुझे वह जगह दी, जहां मैं अपना असली जीवन गढ़ सकी.

