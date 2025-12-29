scorecardresearch
 
चलते झूले पर स्टंट, पल भर में जान पर बन आई… खौफनाक नजारा कैमरे में कैद

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक चलते झूले पर चढ़ने की कोशिश करता है. इसी दौरान उसका संतुलन अचानक बिगड़ जाता है और उसका सिर झूले के पास लगे लोहे के पोल से जा टकराता है. यह खतरनाक पल कैमरे में कैद हो जाता है.

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @khanali_2728 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है (Photo:Insta/@khanali_2728)
भारत के गांवों और शहरों में लगने वाले मेलों में झूले लोगों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र होते हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इन झूलों की सुरक्षा व्यवस्था अक्सर सवालों के घेरे में रहती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चलते झूले पर स्टंट करने की कोशिश करे, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक चलते झूले पर चढ़ने की कोशिश करता है. इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ता है और उसका सिर झूले के पास लगे लोहे के पोल से जा टकराता है. यह खौफनाक पल झूले के पीछे बैठे एक व्यक्ति के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जो अब इंटरनेट पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

यह झूला ‘ड्रैगन’ या ‘बोट झूला’ है, जिसे नाव झूला भी कहा जाता है. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि यह वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर इलाके में लगे सिंगरौली मेले का है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेले के आयोजकों ने इस दावे को खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि यह वीडियो न तो सिंगरौली मेले का है और न ही हाल का, बल्कि पुराना फुटेज है. ऐसे में यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना कब और कहां की है.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @AliReacts (@khanali_2728)

वायरल है वी़डियो

वीडियो में जैसे ही युवक का सिर पोल से टकराता है, वह झूले से बाहर गिरने ही वाला होता है. तभी झूले में बैठी कुछ बच्चियां उसे अंदर की ओर खींच लेती हैं और संभालकर बैठा लेती हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @khanali_2728 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. चार दिन में इसे एक करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लाखों लोग इसे लाइक कर चुके हैं. हजारों यूजर्स ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

जहां एक तरफ लोग युवक की लापरवाही पर नाराजगी जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झूले में बैठी उस नन्ही बच्ची की जमकर तारीफ हो रही है, जिसकी सूझबूझ से युवक की जान बच गई. कई यूजर्स ने लिखा कि असली हीरो वही बच्ची है, जिसने बिना घबराए उसे संभाल लिया.

---- समाप्त ----
