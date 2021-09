'शैतान का बच्चा' बताकर पिता ने छोड़ा साथ, इलाज के लिए लोग जुटा रहे पैसे

अफ्रीकी देश रवांडा (Rwanda) में एक महिला ने 'दुर्लभ' बच्चे को जन्म दिया. बच्चे के पैदा होने के कुछ समय बाद पिता ने बेटे को 'शैतान का बच्चा' कहकर उसकी मां को छोड़ दिया. तब से महिला अपने बेटे की अकेले देखभाल कर रही है. बच्चे को लेकर गांव के लोग महिला का मजाक उड़ाते और उसे ताने मारते. ऐसे में बच्चे के इलाज के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है. आइए जानते हैं पूरा मामला..

दरअसल, रवांडा के एक गांव में एक बच्चा दुर्लभ बीमारी के कारण बेहद 'कुरूप' हो गया. इस बच्चे का चेहरा अजीब और डरावना दिखने लगा. इस बीच बच्चे के पिता ने उसे और उसकी मां बाजेनेज़ा लिबर्टा को छोड़ दिया. इसके बाद से लिबर्टा अकेले ही बच्चे की देखरेख करती है.

हालांकि, अब इस बच्चे की मदद के लिए सोशल मीडिया पर कई जगह मुहिम चल रही है और अब तक लाखों रुपये जुटाए जा चुके हैं. एक GoFundMe पेज बनाया गया है, जो लिबर्टा और उसके बच्चे को इलाज के लिए विदेश भेजने के लिए पैसे जुटा रहा है.

Thousands raised for deformed baby abandoned by family and called 'devil spawn' https://t.co/vVBPM3h8Tc pic.twitter.com/pCwcu09ozl