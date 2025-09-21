scorecardresearch
 

राजस्थान का भवाई डांस हुआ वायरल, महिला ने सिर पर घड़े रखकर थाली पर दिखाया कमाल

राजस्थान की धरती से निकला ऐसा लोकनृत्य जिसने सोशल मीडिया को दीवाना बना दिया है.

भवाई राजस्थान का एक बेहद लोकप्रिय और रोमांचक लोकनृत्य है: (Photos: Lok Nritya/Instagram)
सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान की पारंपरिक लोकनृत्य कला भवाई डांस का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पेज ‘लोक नृत्य’ पर शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 2 लाख 27 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

घड़ों और थाली पर संतुलन

वीडियो में एक महिला कलाकार सिर पर तीन मिट्टी के घड़े रखे हुए नजर आती हैं. खास बात यह है कि वह पीतल की थाली पर खड़ी होकर नृत्य कर रही हैं. तबले की थाप के साथ उनके हर कदम बिल्कुल तालमेल में चलते हैं. जैसे-जैसे संगीत की रफ्तार तेज होती है, वैसे-वैसे उनका संतुलन और भी रोमांचक होता जाता है. इस दौरान वह सिर पर घड़े और पैरों तले थाली का संतुलन बनाए रखते हुए पूरा चक्कर भी पूरा करती हैं.

वीडियो देखते ही लोग कलाकार की तारीफ करते नहीं थक रहे. एक यूज़र ने लिखा– यही है भारतीय संस्कृति की असली खूबसूरती. दूसरे ने कहा– यह है असली टैलेंट. वहीं, किसी ने इसे टैलेंट, फोकस, कॉन्संट्रेशन और खूबसूरती का अनोखा संगम बताया. कई यूज़र्स ने इसे “ब्यूटी विद टैलेंट” भी कहा.

Advertisement

देखें वीडियो

भवाई डांस की परंपरा

भवाई राजस्थान का एक बेहद लोकप्रिय और रोमांचक लोकनृत्य है. इसे खासतौर पर कुछ जनजातीय महिलाएं करती हैं. इस नृत्य की सबसे बड़ी पहचान कठिन संतुलन है. कलाकार सिर पर एक के ऊपर एक कई पीतल या मिट्टी के घड़े रखकर नृत्य करती हैं.

कभी पीतल की थाली, कभी कांच की बोतल, तो कभी तलवार की धार पर खड़े होकर किया जाने वाला यह नृत्य बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है. यही वजह है कि भवाई डांस न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक माना जाता है.

